Inter wint door late goal van Thuram; Lille dient Atlético tweede nederlaag toe

Atlético Madrid heeft woensdagavond voor de tweede keer dit Champions League-seizoen een nederlaag geleden. Lille OSC was met 1-3 te sterk. Het duel tussen Inter en Young Boys eindigde door een late goal in een 0-1 overwinning voor de Italianen.

Atlético Madrid – LOSC Lille 1-3

Atlético begon goed aan de wedstrijd. Al snel kwam de thuisploeg op voorsprong via Julián Álvarez. De Argentijnse aanvaller onderschepte een terugspeelbal van Ousmane Touré en schoot met een boog om de keeper heen. Álvarez maakte zo zijn eerste Champions League-doelpunt in dienst van de Madrilenen. Alexander Sørloth vergat de voorsprong van de thuisploeg in de eerste helft verder uit te bouwen.

Ondanks dat Atlético de betere ploeg was, kwamen de bezoekers op gelijke hoogte. Invaller Edon Zhegrova schoot via José Maria Giménez de bal in de verre hoek binnen. Ongeveer een kwartier voor tijd kwamen de Fransen zelfs op voorsprong. Jonathan David, die net tien minuten in het veld stond, mocht gelijk vanaf elf meter aanleggen. De Canadese spits schoot de bal door het midden raak.

Nadat Atlético alles op de aanval zette en zelf nog een grote kans op de gelijkmaker miste via Giuliano Simeone, was het aan de andere kant opnieuw raak voor Lille. David maakte zijn tweede. Zo boekte Lille, net als begin deze maand, een zege op een Spaanse topclub. Toen werd Real Madrid in eigen huis met 1-0 verslagen.

Young Boys – Inter 0-1

Met Denzel Dumfries en Stefan de Vrij in de basis creëerden de bezoekers nauwelijks kansen in het eerste bedrijf. Inter kreeg in de tweede helft al snel een penalty. Jaouen Hadjam maakte een overtreding op Dumfries. Marko Arnautovic mocht aanleggen vanaf elf meter, maar keeper David von Ballmoos stopte de inzet van de Oostenrijker. Namens Young Boys raakte Joël Monteiro na ongeveer een uur spelen paal.

Vlak voor tijd maakte Marcus Thuram de enige treffer van de avond. Na een voorzet van Federico Dimarco vanaf de linkerkant van het veld stond de Franse spits, die een kwartier voor tijd in het veld was gekomen voor Mehdi Taremi, op de juiste plaats om de winnende binnen te schieten (0-1).