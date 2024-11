Inter Miami maakt zich op voor beslissingswedstrijd in de play-offs na afgekeurde goal Lionel Messi

Inter Miami kan zich gaan voorbereiden op een beslissingswedstrijd in de Amerikaanse play-offs tegen Atlanta United. De ploeg van eigenaar David Beckham kwam zaterdagnacht nog wel op voorsprong tegen Atlanta United, maar verloor na een afgekeurde goal van Lionel Messi in de laatste minuut met 2-1. De Amerikaanse play-offs kennen een best of three regel. Aangezien Inter Miami eerder thuis met 2-1 wist te winnen, volgt er nu een beslissingswedstrijd.

Bijzonderheden:

Atlanta United-keeper Brad Guzan ging na veertig minuten spelen gigantisch in de fout. In een poging de bal weg te trappen, ging de doelman onderuit. Inter Miami speler Federico Redondo was alert en bereikte teamgenoot David Martínez. De Argentijn schoot beheerst raak en zettte Inter Miami op 0-1.

Na een uur spelen deed de thuisploeg wat terug. Een afvallende corner werd opnieuw gevaarlijk ingebracht door Pedro Amador. Zijn voorzet werd knap ingekopt door Derrick Williams: 1-1.

Onder leiding van Messi kreeg Inter Miami veel kansen op de winnende treffer. De Argentijn schoot twee keer naast en vervolgens ook nog een keer over. Jordi Alba miste vervolgens een opgelegde kans na een heerlijke steekpass van Messi. Ook een goede voorzet van Alba werd niet afgemaakt.

Vlak voor tijd leek Inter Miami dan toch aan het langste eind te trekken na een doelpunt van Messi. Maar de goal werd afgekeurd wegens buitenspel. Vervolgens kreeg Atlanta United twee grote kansen. Saba Lobjanidze schoot op de lat en zag Bartosz Slisz de rebound over schieten. In de laatste minuut liep Inter Miami toch tegen een nederlaag aan. Invaller Xande Silva schoot Atlanta United naar een zwaarbevochten zege: 2-1.

Atlanta United - Inter Miami 2-1

40’ 0-1 David Martínez

58’ 1-1 Derrick Williams

90+4’ 2-1 Xande Silva