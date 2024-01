Inter krijgt unieke kans om in voetsporen Gullit en Van Basten te treden

Inter staat in de finale van de Italiaanse Super Cup. In de halve finale in Riyad, de hoofdstad van Saudi-Arabië, werd simpel afgerekend met Lazio: 3-0. Inter kan de prestigieuze prijs voor de derde keer winnen, mits het in de finale wint van Napoli. De regerend landskampioen won in de andere halve finale met 3-0 van Fiorentina.



Bijzonderheden:

Marcus Thuram tikte al na zeven minuten van dichtbij de 1-0 binnen. Nicolò Barella raakte kort daarna de lat. Het werd kort na rust 2-0 dankzij een benutte strafschop van Hakan Calhanoglu. Lautaro Martínez werd in de zestien licht geraakt door Pedro en ging gretig liggen. De arbitrage vond het een penalty, waarna de Turkse middenvelder toesloeg vanaf elf meter.

De overwinning van Inter kwam niet meer in gevaar. Na een vlotte counter bepaalde Davide Frattesi de eindstand zelfs op 3-0. Stefan de Vrij was op dat moment al ingevallen. Davy Klaassen en Denzel Dumfries bleven 90 minuten op de bank zitten. Ciro Immobile leek in de slotfase de eer van Lazio te redden, maar zijn goal werd afgekeurd wegens buitenspel.

De finale in Riyad tussen Inter en Napoli wordt maandag afgewerkt. Inter evenaart bij winst een oud record van rivaal AC Milan. Marco van Basten, Ruud Gullit en consorten veroverden de prijs in 1992, 1993 en 1994. Van Basten deed bij laatstgenoemde editie overigens niet mee vanwege een slepende enkelblessure.

Inter - Lazio 3-0

7' 1-0 Marcus Thuram (assist: Federico Dimarco)50' 2-0 Hakan Calhanoglu (strafschop)87' 3-0 Davide Frattesi (assist: Henrikh Mkhitaryan)

