Inter boekt zege en blijft op koers voor koppositie; Edoardo Bove krijgt groot applaus bij Fiorentina

Inter heeft maandagavond een zege geboekt op het Como van Cesc Fàbregas. Door doelpunten van Carlos Augusto en Marcus Thuram werd het 2-0 in Milaan. Door de zege staat Inter nu derde in de Serie A, met drie punten minder en een duel minder gespeeld dan koploper Atalanta. Como bezet plek zestien. Eerder op maandagavond won Udinese verrassend met 1-2 bij Fiorentina.

Inter, met Denzel Dumfries in de basis en Stefan de Vrij als invaller in de tweede helft, had het moeilijk voor de rust. Gescoord werd er niet, en ook veel grote kansen wist de thuisploeg niet te creëren.

Wel schoot Dumfries over na ruim een half uur, en ging een poging van Federico Dimarco recht op de inmiddels 42-jarige Como-doelman Pepe Reina af. Como werd via Nico Paz één keer gevaarlijk, maar Yann Sommer bracht redding.

Vlak na rust was het Carlos Augusto die de score opende namens Inter. De Braziliaanse verdediger kopte raak uit een corner van Hakan Çalhanoglu: 1-0.

Na een uur spelen kon Carlos Augusto maar net voorkomen dat Edoardo Goldaniga de gelijkmaker binnentikte. De daaropvolgende corner leverde alsnog bijna de 1-1 op, maar Sommer bracht knap redding op een poging van Paz.

In de 68ste minuut werd de 2-0 van Laurato Martínez afgekeurd wegens buitenspel. In de blessuretijd viel die 2-0 alsnog, toen Thuram de bal na een goede actie hard binnenschoot.

Fiorentina - Udinese 1-2

Fiorentina verloor eerder op de avond verrassend van het Udinese van Jurgen Ekkelenkamp en Kingsley Ehizibue. Met een rake penalty zette Moise Keane Fiorentina nog wel op 1-0, maar na de rust draaide Udinese het duel om via voormalig Ajacied Lorenzo Lucca (na slecht uitverdedigen Fiorentina) en Florian Thauvin (afstandsschot): 1-2.

Tijdens het duel ging er ook veel aandacht uit naar Edoardo Bove. De speler van Fiorentina raakte deze maand tijdens de wedstrijd tegen Inter onwel en werd met hartproblemen naar het ziekenhuis gebracht.

Inmiddels is er een defibrillator bij hem geplaatst, waardoor Bove niet meer in de Serie A mag voetballen. Hoewel hij dus niet speelgerechtigd was, mocht hij maandag wel op de bank van Fiorentina zitten van de Italiaanse voetbalbond. Elke keer als hij in beeld kwam in het stadion, leverde dat een groot applaus op.