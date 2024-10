AZ heeft zondagavond de tweede competitienederlaag op rij geleden. De ploeg van Maarten Martens wist op bezoek bij Fortuna Sittard nauwelijks iets te creëren en werd via een hoekschop geslacht. Rodrigo Guth kopte Fortuna naar de zege: 1-0. Voor AZ is het de derde nederlaag in iets meer dan een week tijd, nadat al verloren werd van FC Utrecht en Athletic Club.

Het meeste gevaar in de eerste helft kwam van Fortuna Sittard. Dat begon in de vijfde minuut bij een mogelijkheid voor Makan Aïko, die de bal onvoldoende kracht meegaf om Rome-Jayden Owusu-Oduro te verontrusten.

Groter was de kans die Jasper Dahlhaus in de 32ste minuut kreeg. De linksback van Fortuna stond bij de tweede paal klaar om een doorgeschoten voorzet af te maken, maar vuurde op de paal.

Fortuna kreeg in blessuretijd van de eerste helft een penalty te nemen, toen Maxim Dekker op de voet ging staan bij Aïko. Alen Halilovic verprutste de penalty door op de paal te schieten: 0-0 bij rust.

Ook na rust werd het aluminium meermaals getroffen. In de 53ste minuut vuurde Fortuna-middenvelder Ryan Fosso op de paal, een kwartier later pegelde ook AZ'er Sven Mijnans de bal tegen de paal.

De beslissing in de wedstrijd viel elf minuten voor tijd uit een hoekschop. Rodrigo Guth wist te ontsnappen aan de bewaking van Dekker en kopte de voorzet van Samuel Bastien feilloos binnen: 1-0.

Met aanvallende wissels probeerde AZ-coach Martens nog iets te forceren, maar een echte kans kwam er niet meer voor de Alkmaarders.