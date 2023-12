Inbrekers nemen forse buit mee uit woning Grealish; familie is doodsbang

Jack Grealish is slachtoffer geworden van een woninginbraak, zo weten diverse Engelse media te melden. Inbrekers wisten woensdagavond zijn huis binnen te dringen en voor omgerekend 1,1 miljoen euro aan horloges en sieraden mee te nemen. Grealish was overigens niet thuis op het moment van de inbraak.

De aanvallende middenvelder annex aanvaller speelde op het moment van het incident in zijn luxueuze woning tegen Everton, dat met 1-3 werd verslagen. Grealish deed negentig minuten mee bij de club die onlangs nog het WK voor clubteams op zijn naam wist te schrijven.

Circa tien familieleden van Grealish waren wél aanwezig in het huis tijdens de inbraak. Uit Engeland komt door dat zijn verloofde, zijn ouders, twee zussen en een broer onraad roken toen de honden begonnen te blaffen en er van boven gestommel klonk.

De zeer geschrokken familieleden zochten al snel een veilig heenkomen in de peperdure woning, voegt de Daily Mirror toe aan de berichtgeving. Ondertussen kregen de buren van Grealish, die het huis net voor de feestdagen had gekocht, van de politie de opdracht om thuis te blijven en alles goed af te grendelen.

De politie in Cheshire, in het noordwesten van Engeland, was bang voor een gijzelingssituatie en kwam hierdoor heel snel ter plaatse. Er werd zelfs een helikopter ingezet om de inbrekers op te sporen. Desondanks wisten de dieven er vandoor te gaan met de buit van ruim een miljoen euro. Wel is inmiddels een uitgebreid onderzoek ingesteld.

De inbraak heeft veel indruk gemaakt op de familie van Grealish, zo laat een bron weten in een reactie aan The Sun. "De familie is echt geschokt. De bende nam heel veel horloges en juwelen mee. Ze zagen hun kans toen Manchester City aan het spelen was en de familie van Grealish zich beneden had verzameld om hem aan te moedigen op tv."

"Niemand is gewond geraakt, maar de paniek was groot. Iedereen was doodsbang omdat ze allemaal zo kwetsbaar waren. Toen de honden aansloegen en ze mensen boven bezig hoorden, drukten ze de alarmknop in." Grealish werd kort na de wedstrijd tegen Everton op de hoogte gesteld van de inbraak.

Zoveelste inbraak

Grealish is het zoveelste slachtoffer van inbraak in Engeland. Inbrekers sloegen onlangs toe in de villa van Kevin De Bruyne in Bolderberg, waar de Belgisch international op dat moment niet thuis was. Raheem Sterling, Dele Alli, Kurt Zouma en João Cancelo kregen recentelijk ook te maken met een woninginbraak.

