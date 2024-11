In navolging van Ajax presenteert ook Tottenham Hotspur nieuw logo

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Tottenham Hotspur, dat een nieuw logo presenteert.

Daags na de aankondiging van Ajax dat er met een nieuw logo op het shirt gespeeld gaat worden, heeft ook Tottenham een nieuw embleem gepresenteerd. In werkelijkheid is het nieuwe logo van the Spurs een verfijning van het huidige: de clubnaam verdwijnt namelijk.

“Dezelfde haan, geremasterde merkidentiteit”, zo omschrijft Tottenham zijn nieuwe logo. “Onze wereldberoemde haan is trotser dan ooit. Nu ondersteund door een silhouetversie die een meer speelse uitstraling van het merk mogelijk maakt.”