In deze periode verwacht PSV weer over Sergiño Dest te beschikken

Voor Sergiño Dest was 2024 een jaar van hoge pieken en nog diepere dalen. Met PSV floreerde hij in de Eredivisie en veroverde hij de landstitel, maar door een ernstige kruisbandblessure kwam hij vanaf april niet meer in actie. Een rentree nadert inmiddels en in Eindhoven hoopt men in februari weer een beroep op de back te kunnen doen.

13 april kwam Dest voor het laatst in actie. Als linksback, waar hij bij PSV tot aan zijn kwetsuur altijd speelde, kende hij een zorgeloze avond in het Philips Stadion, waar Vitesse met 6-0 de boot inging.

Snel daarna sloeg het noodlot toe op een training. Bij een verkeerde beweging scheurde Dest zijn kruisband af en abrupt kwam zijn successeizoen tot een end. Een maandenlange revalidatie zou volgen.

Inmiddels traint de Amerikaan al een tijdje weer op het veld, al voegde hij zich nog niet bij de groepstraining van Peter Bosz. Ondanks zijn lange afwezigheid maakte Dest afgelopen zomer een transfer. PSV, dat de verdediger in eerste instantie huurde van FC Barcelona, sprak vertrouwen in Dest uit en nam hem definitief over van de Catalanen.

De beleidsbepalers bij PSV zullen hopen dat Dest na zijn terugkeer weer op eenzelfde niveau komt te spelen. "Dest zelf komt er nu weer aan en traint - als alles meezit - in de loop van deze maand weer met de groep mee", valt te lezen in het Eindhoven Dagblad.

"Dat betekent nog niet dat hij direct wedstrijden kan spelen en een hoofdrol op hele korte termijn lijkt dan ook niet haalbaar." PSV en Dest richten zich op een terugkeer binnen de lijnen in februari.

Ondanks het volste vertrouwen in de voormalig Ajacied, blijven de Eindhovenaren voorzichtig. "Want na een revalidatie van acht maanden wil men bij de club geen risico's nemen die een degelijke rentree in gevaar kunnen brengen."