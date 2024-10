In de wandelgangen: Zirkzee kan Manchester United na half jaar alweer verlaten

Xavi heeft de mogelijkheid om weer als coach aan de slag te gaan. De eerder dit jaar bij FC Barcelona vertrokken oefenmeester is de voornaamste kandidaat voor het bondscoachschap bij Qatar. (Al Raya)

Arne Slot en Liverpool zijn gecharmeerd van de diensten van Milos Kerkez. De Hongaar, die net als Slot een verleden heeft bij AZ, werd eerder al in verband gebracht met Chelsea, Arsenal en Manchester United. (Pete O’Rourke)

Joshua Zirkzee staat open voor een transfer naar Juventus. De Nederlander heeft moeite om te concurreren met Rasmus Hojlund, waardoor United bereid is om mee te werken aan een tijdelijk vertrek van de aanvaller. (Calciomercato)

Juventus gaat alles in het werk stellen om definitief de beschikking te krijgen over Francisco Conceição. De voormalig Ajacied, die dit seizoen wordt gehuurd van FC Porto, heeft in zijn geboorteland nog een contract tot medio 2029. (TV dello sport)

Manchester United wil Alphonso Davies voor de neus van Real Madrid wegkapen. Het contract van de Canadees loopt af, waardoor hij volgend jaar zomer gratis kan vertrekken bij Bayern München. (Fichajes)