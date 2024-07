In de wandelgangen: Calvin Stengs is heel dicht bij vertrek bij Feyenoord voor 12 miljoen euro

Facundo Torres staat op de radar van Ajax en Real Betis. De Amsterdammers werden in de zomer van 2023 ook al in verband gebracht met de rechtsbuiten van Orlando City, die in het huidige MLS-seizoen goed was voor vijf goals en twee assists. (Carve Deportiva)

Feyenoord vraagt 12 miljoen euro exclusief bonussen bij een verkoop van Calvin Stengs aan Lazio. De Rotterdammers willen Gustav Isaksen in een ruildeal betrekken, maar de Italianen werken daar vooralsnog niet aan mee. Transfermarkt schat de huidige makrtwaarde van Stengs op 15 miljoen euro. (Alfredo Pedullà)

Douglas Luiz is bij FC Barcelona aangeboden om komende zomer de overstap naar Catalonië te maken. De middenvelder van Aston Villa noteerde het afgelopen seizoen tien doelpunten en evenveel assists in 53 officiële duels. (AS)

Real Madrid heeft zijn interesse in Alphonso Davies geïntensiveerd. De belangstelling in de vleugelverdediger van Bayern München was bekoeld, maar nu willen de Madrilenen alsnog werk maken van de Canadees. (ESPN)

Brentford vraagt nog slechts 60 miljoen pond, omgerekend 71 miljoen euro voor zijn spits Ivan Toney. Het geïnteresseerde Arsenal en Manchester United liepen afgelopen winter nog tegen een vraagprijs van 94 miljoen euro aan. (talkSPORT)

