In de wandelgangen: Ajax-speler wil deze winter verhuurd worden en zegt geen 'nee' tegen Ligue 1

Paris Saint-Germain is bereid om de afkoopclausule in het contract van Nico Williams te activeren. De aanvaller van Athletic Club kan voor 58 miljoen euro losgeweekt worden. (El Desmarque)

Noah Bout heeft zijn eerste profcontract getekend bij Feyenoord. De vijftienjarige aanvaller kwam afgelopen zomer over van FC Utrecht en ligt nu tot medio 2028 vast in Rotterdam-Zuid. (Officiële kanalen van Feyenoord)

Chuba Akpom wil deze winter verhuurd worden door Ajax. De Engelsman zou geen ‘nee’ zeggen tegen een tijdelijke overstap naar de Ligue 1. (Foot Mercato)

Bayern München heeft Jamie Gittens van Borussia Dortmund op het oog. Der Rekordmeister wil in de zomer toeslaan, maar zal diep in de buidel moeten tasten voor het talent dat volgens Transfermarkt vijftig miljoen euro waard is. (Sky Germany)

Manchester City ziet in Michele Di Gregorio een potentiële versterking. De keeper van Juventus zou gelden als opvolger van Ederson. (The Daily Mail)