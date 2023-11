Immer bekritiseerd bij PSV: â€˜Analisten kunnen je er slecht uit laten zienâ€™

Immer bekritiseerd bij PSV: ‘Analisten kunnen je er slecht uit laten zien’

Donderdag, 23 november 2023 om 07:51 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:51

André Ramalho is vastberaden om dit seizoen voor de titel te gaan met PSV. De centrale verdediger wist in Eindhoven al vijf prijzen toe te voegen aan zijn palmares en hoopt dit seizoen de kroon op zijn verblijf in het Philips Stadion te zetten. "Dat wil ik hier ook een keer meemaken."

Ramalho vertelt in gesprek met het Eindhovens Dagblad dat de jacht op de titel de reden is geweest voor zijn komst naar PSV. "Dat is mijn missie. Ik heb het met Red Bull Salzburg allemaal al gehaald en daar prachtige tijden beleefd, maar bij PSV ontbreekt er nog iets moois. De titel."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Na twee TOTO KNVB Bekers en drie Johan Cruijff Schalen moet dit seizoen dan ook de kroon op het werk worden gezet. "De weg is nog lang en we zullen ergens ongetwijfeld nog een tik krijgen, maar dit jaar heeft PSV echt een team dat voor de titel kan gaan", verzekert Ramalho. "Er is zoveel kwaliteit. Dat voel ik aan alles."

Als verdediger was hij dit seizoen vaak het mikpunt van kritiek. "Ik ben eraan gewend en weet ook dat analisten er met beelden voor kunnen zorgen dat je er slecht uitziet. Alleen kun je van iedere speler wel een compilatie maken waardoor hij slecht of goed lijkt. De waarheid is vaak genuanceerder."

"Mis je voorin een kans, dan wordt dat vaak wat minder uitgelicht. Als je achterin direct betrokken bent bij een tegengoal, ben je vaak kwetsbaar voor commentaar. Zo werkt het voetbal nu eenmaal", aldus Ramalho, die nog niet weet waar zijn toekomst ligt. "Ik wil nog jaren door, al besef ik ook wel dat het onderhand tijd is om na te denken wat er na het voetbal allemaal kan."

"Nu is daarvoor niet het moment en focus ik me op alle wedstrijden die gaan komen. Misschien dat ik in de winterstop over de verdere toekomst nadenk. Mijn contract loopt nog door tot het einde van het seizoen en we staan voor een cruciale periode. Daar gaan we op een later moment wel over praten."

Toch ziet Ramalho zichzelf in de toekomst terugkeren naar zijn geboorteland Brazilië, waar hij graag zou willen uitkomen voor een spraakmakende club. "Ik ben al vroeg in mijn leven naar Europa gekomen en heb daardoor weinig in Brazilië gespeeld, maar dat is allemaal voor de verre toekomst."