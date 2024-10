'Ik zou geen enkele speler van Ajax in de basis bij Feyenoord willen hebben'

Harry van der Laan ziet geen enkele speler in de Ajax-selectie rondlopen die bij Feyenoord in de basis zou staan. Dat stelt de voormalig voetballer bij RTV Rijnmond. De twee ploegen nemen het woensdagavond om 18:00 tegen elkaar op in De Klassieker.

"Niet één speler van Ajax 1 zou ik willen hebben in Feyenoord 1", stelt Van der Laan zonder aarzelen. "Dat is volgens mij nog nooit gebeurd." Ali Boussaboun, tevens te gast bij de uitzending, ziet ook dingen die hij 'niet begrijpt' bij Ajax.

Hij wijst daarbij vooral naar coach Francesco Farioli, die een flink roulatiebeleid hanteert bij de recordkampioen. "Je bent een nieuwe trainer, dan vind ik altijd dat je dan een bepaalde basis moet creëren. Je hebt spelers die tot de kern behoren en daaromheen kan je altijd een beetje wisselen."

"Wat je nu ziet bij Ajax is dat er elke wedstrijd vier, vijf, zes omzettingen gemaakt. Wat ga je daarmee creëren? Ontevreden spelers die te vroeg gewisseld worden, je creëert geen vastigheden, geen team. Feyenoord is de favoriet, tuurlijk."

"Daarom, ik zat gisteren (zondag, red.) naar Ajax te kijken en niet één speler zou ik één-op-één willen wisselen. De rechtsback niet met onze rechtsback, de centrale verdediger niet... Noem maar op. Alles bij Feyenoord is op dit moment beter, vind ik", besluit hij.

Ajax nam het zondag echter met een flink gerouleerd elftal op tegen Willem II. Farioli wisselde zijn basiself behoorlijk en eigenlijk verschenen alleen Brian Brobbey, Davy Klaassen, Youri Baas en Bertrand Traoré als gebruikelijke basisspelers aan de aftrap.

Bij Feyenoord ontbreken alleen Jordan Lotomba en de langer geblesseerde Santiago Gimenez in aanloop naar De Klassieker in eigen huis. Ayase Ueda, de vervanger van de Mexicaan, verkeert echter in uitstekende vorm.