‘Ik twijfel er niet aan dat hij binnen Ajax een belangrijke rol gaat vervullen’

Dinsdag, 31 oktober 2023 om 00:00 • Rian Rosendaal

John van 't Schip gaat als interim-trainer van Ajax opnieuw samenwerken met Michael Valkanis, zo is afgelopen weekeinde duidelijk geworden. De nieuwe eindverantwoordelijke in de Johan Cruijff ArenA werkte met zijn goede vriend eerder samen bij Melbourne City, PEC Zwolle en de nationale ploeg van Griekenland. Voetbalzone sprak over de relatief onbekende Valkanis (49) met de Griekse voetbaljournalist Antonis Oikonomidis, die verwacht dat de rechterhand van Van 't Schip op technisch vlak zeker wat kan toevoegen aan de hekkensluiter in de Eredivisie.

Door Rian Rosendaal

De op 23 augustus 1974 in Melbourne geboren Valkanis was als speler niet echt een hoogvlieger, al stond hij bij South Melbourne wel bekend als een talentvolle jeugdspeler. Hij debuteerde in 1993 in de hoofdmacht, naar eigen zeggen het moment waar hij het meest trots op is, en kwam in totaal tot 50 optredens voor zijn jeugdliefde. Wat volgde was een avontuur van bijna zes jaar in Griekenland, waar zijn roots liggen. Hij maakte vooral naam bij Larissa, dat hem in totaal 102 keer opstelde. De namen van Iraklis Thessaloniki, Panetolikos GFS en het bescheiden Agios Nikolaos vinden we eveneens terug op zijn CV als speler, onder het kopje 'de Griekse jaren'.

Valkanis besloot in 2002 terug te keren in de Australische voetbalwereld, met Adelaide als vaste standplaats. Adelaide City, Adelaide United, en tussendoor Adelaide Olympic op huurbasis, waren de clubs die de 1.81 meter lange mandekker diende tijdens zijn tweede periode als voetballer in de Australische A- League. In de nadagen van zijn loopbaan groeide Valkanis zelfs nog uit tot international van de Socceroos, al bleef het helaas voor hem bij één interland. Op 16 augustus 2006 werd Koeweit in een duel om de Azië Cup met 2-0 verslagen. Valkanis was toen 31 jaar en 358 dagen oud. Alleen Tommy Stankovic en Danny Vukovic, destijds 33 jaar oud, waren nóg ouder toen zij zijn hun interlanddebuut maakten in het shirt van Australië.

Michael Valkanis werkte bij Melbourne City samen met Tim Cahill, een grote naam uit het Australische voetbal.

Trainersloopbaan

De in 2009 gestopte Valkanis bleef Adelaide trouw en zette aldaar zijn eerste stappen in het trainersvak. Na ervaring te hebben opgedaan in de jeugdopleiding van Adelaide United, kreeg hij in januari 2013 zijn eerste kans als hoofdcoach, na het tussentijdse ontslag van John Koshima. Valkanis loodste the Reds naar de de vierde plaats in de A-League en de play-offs. Het huzarenstukje leverde hem echter geen permanente aanstelling op en na enkele jaren als assistent te hebben gefungeerd volgde de stap naar Melbourne City, waar de oud-verdediger voor het eerste te maken kreeg met Van 't Schip. Laatstgenoemde verliet de club in januari 2017, waarna Valkanis ook in Melbourne tijdelijk het stokje overnam.

Van 't Schip werkte in Melbourne kort samen met Valkanis, maar dat was voldoende om te weten dat hij de Australiër wel kon gebruiken bij PEC Zwolle. Eerst als high performance coach, later als assistent. Van 't Schip werd na een reeks slechte resultaten van PEC ontslagen in december 2018, om vervolgens een halfjaar later op te duiken als bondscoach van Griekenland. En ook ditmaal vroeg hij Valkanis om hem te komen helpen. De tussenpaus van Ajax wilde iemand in zijn staf die het Griekse voetbal door en door kent en de samenwerking van ruim twee jaar beviel van beide kanten uitstekend. Van 't Schip besloot eind 2021 om te vertrekken, omdat hij meer tijd voor zichzelf wilde. Valkanis ging op eigen benen staan en deed als hoofdcoach ervaring op bij KAS Eupen en later Hapoel Tel Aviv.

Slimme zet

De op 1 juli van dit jaar aangestelde Valkanis verlaat Hapoel enkele maanden later dus alweer om Van 't Schip bij te staan bij het zieltogende Ajax. Een slimme zet van de interim-trainer van de hekkensluiter, zo oordeelt Oikonomidis. "Zoals je weet zijn die twee onafscheidelijk", doelt de Griekenland-watcher op de drie eerdere samenwerkingen. "Ze hebben jarenlang samengewerkt en toen duidelijk werd dat Van 't Schip het zou gaan overnemen bij Ajax, was de beslissing om Valkanis weer te vragen als assistent snel gemaakt." Het is de bedoeling dat het trainersduo donderdagavond voor het eerst op de bank zit, in de belangrijke thuiswedstrijd van Ajax tegen nummer zestien FC Volendam.

Michael Valkanis was geen grootse voetballer, al kwam hij wel tot één interland.

Oikonomidis volgt Valkanis al jaren en zag de vertrouweling van Van 't Schip met name bij het nationale elftal van Griekenland goed werk verrichten. "Hun samenwerking bij de Griekse ploeg verliep bijzonder soepel, wat alleen maar goed was voor het team. Ze arriveerden toen Griekenland er slecht voor stond en hadden direct een duidelijk doel voor ogen: vernieuwen, herbouwen en ervoor zorgen dat er weer een winnaarsmentaliteit zou ontstaan." Van 't Schip en Valkanis wisten in 11 van de in totaal 26 interlands een overwinning uit het vuur te slepen. Negen duels eindigden in een gelijkspel en slechts zes wedstrijden, onder meer tegen Spanje en Italië, gingen verloren. Geen slechte score dus voor de voetbalvrienden.

Volgens Oikonomidis is Valkanis geen assistent-trainer die louter achter de schermen opereert. "Hij fungeerde in de kleedkamer van Griekenland echt als 'de Griek'. Hij is eigenlijk Grieks-Australisch, maar tijdens zijn periode bij de nationale ploeg hebben we hem goed leren kennen. Het is een erg sympathiek persoon en de spelers hielden echt van hem en zijn aanpak. Van 't Schip is ook bijzonder sympathiek, maar Valkanis stond door zijn Griekse roots iets dichter bij de spelersgroep. Hij was soms echt letterlijk de rechterhand van de bondscoach. Valkanis bewaakte de dagelijkse routine rondom Griekenland en was degene die de aankomende tegenstanders in kaart bracht door middel van scoutingsrapporten."

Volledig vertrouwen van Van 't Schip

Valkanis zal Van 't Schip ook bij Ajax het nodige werk uit handen nemen, zo voorspelt Oikonomidis. "Ik twijfel er niet aan dat hij binnen Ajax, en zeker ook voor Van 't Schip, een belangrijke rol gaat vervullen. Van' t Schip vertrouwt en gelooft hem namelijk volledig. Daarom was hem er, toen de eerste geruchten over het trainerschap bij Ajax de kop opstaken, alles aan gelegen om Valkanis snel binnen te halen. Hij wilde echt niemand anders hebben. Niemand van binnen Ajax en niemand vanuit de buitenwereld om mee te nemen. Het is puur en alleen de beslissing van Van 't Schip en Louis van Gaal heeft dus ingestemd met de komst van Valkanis."

Dat Van 't Schip Valkanis per se naar Amsterdam wilde halen, deed de Australische trainer erg goed. "Van 't Schip was de reden, naast de status van Ajax natuurlijk, dat Valkanis besloot om de rol als assistent te aanvaarden. Vergeet niet dat het voor hem, professioneel gezien, een stap terug is. Bij Eupen en Hapoel was hij namelijk hoofdtrainer en Valkanis neemt er nu dus genoegen mee om weer als tweede man te fungeren. Maar één ding is zeker: Valkanis zal bij Ajax gelijkwaardig zijn aan Van 't Schip. In de kleedkamer, op het trainingsveld en in alles dat bij Ajax met besluitvorming te maken heeft", geeft Oikonomidis alvast mee aan de Ajax-aanhang.

Vol lof over Ajax

Valkanis werkte bij PEC dus al eerder in Nederland en kreeg in die hoedanigheid dus ook te maken met Ajax. Hij heeft zijn nieuwe werkgever hoog zitten, zo bleek uit een interview op de website van de Zwollenaren in december 2018. "Voor mij speelt Ajax het beste voetbal in Nederland. PSV speelt anders, zij spelen om niet te verliezen. Het positiespel van Ajax is van een uitzonderlijke klasse. Ajax is net als PEC Zwolle een opleidingsploeg, maar daarmee houdt de vergelijking ook op. In Amsterdam is alles van een hoger niveau." Ajax sluit dit kalenderjaar overigens af tegen PEC, dat op 17 december op bezoek komt in de Johan Cruijff ArenA.