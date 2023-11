‘Ik hoop dat de Feyenoord-fans niet boos worden door wat ik nu zeg... ’

Woensdag, 8 november 2023 om 15:01 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:10

Dávid Hancko kan weinig met de kritiek dat Feyenoord in de Champions League veel balbezit heeft, maar zichzelf daar niet voor beloont door middel van doelpunten. De centrale verdediger gelooft heilig in de speelwijze die trainer Arne Slot voorstaat, ook al wist Feyenoord tot dusver geen enkele Europese uitwedstrijd winnend af te sluiten.

"Dat zullen ze vooral op social media roepen", verwijst Hancko in gesprek met De Telegraaf op de kritiek dat Feyenoord ondanks het vele balbezit niet effectief is. "Maar je weet toch hoe onze trainer is? Hij is hiermee begonnen en wijkt er niet vanaf. Gelukkig niet. Wij voeren het uit, zo goed als we kunnen. We weten wat hij van ons verlangt en hij en de rest van de staf prepareren ons geweldig."

Hancko voelt zich juist gesterkt door de manier van spelen van Feyenoord. "Ik ben gewoon trots op hoe Feyenoord voetbalt en hoe ik hier zelf aan bijdraag. Ik ga hier (1-0 verlies tegen Lazio, red.) ook niet van wakker liggen. Alles wat we moesten doen, voerden we uit en daardoor waren we sterker." Tegen Atlético Madrid was het veldspel dik in orde, zo oordeelt de mandekker. "En in Rome deden we het weer."

"Ik kan wel heel kwaad worden, maar voetbal is soms totaal niet logisch", wil Hancko geen issue maken van de minieme nederlaag tegen Lazio van dinsdagavond. "Wat denk je dat er gebeurt als wij de lange bal gaan spelen tegen een ploeg als Lazio of Atlético? Die hebben grote centrale verdedigers, elke lange bal die we gaven leverde niets op."

Hancko benadrukt overigens wel dat verliezen zoals tegen Lazio hem pijn doet. "Begrijp me goed, ik baal enorm en ben gefrustreerd doordat we in Rome opnieuw hebben verloren. En ik hoop dat onze supporters niet boos worden door wat ik nu ga zeggen, maar áls ik moet verliezen dan verlies ik liever zo", aldus de in 2022 aangetrokken centrale verdediger.

"Wij hebben alles gedaan, en ik persoonlijk ook, om Lazio met goed voetbal te verslaan. Onze opbouw was goed, we combineerden goed en deden tot de laatste minuut alles volgens de filosofie van de coach om een doelpunt te maken", zo besluit de strijdvaardige Feyenoorder.

Ondanks de goede intenties lukte het Feyenoord niet om met een positief resultaat te vertrekken uit het Stadio Olimpico. De Rotterdammers verloren door een doelpunt van Ciro Immobile in de blessuretijd van de eerste helft. Feyenoord is afgezakt naar de derde plaats in Groep E. Wat volgt is een thuiswedstrijd tegen Atlético (28 november) en een uitduel met Celtic (13 december).