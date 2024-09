‘Ik heb onder Priske bij Feyenoord geen eerlijke kans gehad en geen minuut gespeeld’

Tot een doorbraak bij Feyenoord kwam het voor Lennard Hartjes de afgelopen jaren niet. De 21-jarige middenvelder werd het afgelopen seizoen verhuurd aan Excelsior en maakte een kleine twee maanden geleden een definitieve transfer naar de Kralingers.

Hartjes kon Excelsior vorig seizoen nauwelijks helpen in de strijd tegen degradatie. De jongeling liep al snel een zware kruisbandblessure op en stond vervolgens maandenlang aan de kant.

“De blessure heeft echt een flinke impact op mij gemaakt", vertelt Hartjes tegenover het Algemeen Dagblad. “Ik heb me twee, drie dagen best wel depressief gevoeld en een maand niet op social media gezeten.”

Toen Excelsior eenmaal moest deelnemen aan de play-offs om promotie/degradatie was Hartjes weer fit. Speelminuten maakte hij in deze duels echter niet. “Ik wilde zelf heel graag, maar Feyenoord vond dat geen goed idee.”

Na het afgelopen seizoen moest Hartjes een lastige knoop doorhakken: hopen op zijn kans bij Feyenoord of elders vlieguren maken. “Ik wilde zelf voor mijn kans gaan bij Feyenoord. Ik heb ook met de nieuwe trainer (Brian Priske, red.) gesproken.”

“Ze vertelden me dat ze mij niet kwijt wilden en dat ik óf een kans zou krijgen bij Feyenoord óf zou worden verhuurd en daarna mijn contract gingen verlengen. Uiteindelijk heb ik geen eerlijke kans gehad en geen minuut gespeeld”, geeft Hartjes aan.

De middenvelder koos voor een definitief vertrek bij Feyenoord en is bij Excelsior inmiddels een vaste basisspeler. "Het voelt nog heel vreemd allemaal. Ik heb moeite om de intensiteit in mezelf terug te vinden, maar ik voel me tenminste weer voetballer. Op trainingen durf ik nog niet voluit te gaan, omdat ik bang ben om een blessure op te lopen, terwijl je juist dan geblesseerd raakt. Maar in de wedstrijden heb ik daar geen last van."