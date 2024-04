‘Ik duwde Robin van Persie tegen de muur, daar zou ik nu voor ontslagen zijn’

Pierre van Hooijdonk heeft in de Cor Potcast teruggeblikt op het ‘vrije trap-incident’ met Robin van Persie in 2002. In het duel van Feyenoord met RKC Waalwijk destijds stond zowel Van Hooijdonk als Van Persie achter de bal voor een vrije trap, en Van Hooijdonk leek hem te gaan nemen. Tot diens verbazing was het uiteindelijk Van Persie die de bal richting doel trapte. Sindsdien lijkt er sprake van een vete tussen de twee.

Het duel vond eind maart 2002 plaats, net nadat de zomertijd was ingegaan. Van Persie had dat echter niet door, kwam daardoor te laat aan op de club en moest op de bank beginnen. “Toen we die vrije trap kregen, stond hij inmiddels op het veld”, blikt Van Hooijdonk terug.

“Toen dacht hij: dit is een mooi moment om even wat recht te zetten. Ik heb daar geen last van gehad, maar iedereen in de kleedkamer wist wel hoe laat het was.” Vervolgens wordt Van Hooijdonk gevraagd wat hij daarmee bedoelt.

“Dat waren twee handjes”, aldus de voormalig aanvaller. “Toen kon dat nog, nu word je ontslagen denk ik. Ik duwde hem tegen de muur aan en klaar. Maar dat was voor de rest helemaal geen discussiepunt.”

“Ik stoorde me daarna alleen aan het feit dat mensen die actie (van Van Persie, red.) goedkeurden. Ik ben altijd een jongen geweest die zich altijd conformeerde aan de afspraken die er lagen. Dat vind ik namelijk een stukje betrouwbaarheid, ook als het bijvoorbeeld tactisch is. Als je achter je man aan moet, dan verwacht je als trainer dat dat gebeurt. Dat vond ik ongepast en dat vind ik nog steeds, ook als het morgen bij mij bij Zaterdag 2 Beek Vooruit gebeurt.”

Grote vrienden lijken Van Hooijdonk en Van Persie nooit echt te worden. Toch geeft eerstgenoemde aan dat dit ‘vrije trap-incident’ niet iets is waar hij al jarenlang mee zit.

“Dit is niet iets wat ik dertig jaar lang met me meedraag. Schei uit! Ik had het veel erger gevonden als daar iemand had gestaan die een mindere trap had gehad”, besluit Van Hooijdonk. De veelbesproken vrije trap van Van Persie leverde overigens geen goal op: RKC-doelman Khalid Sinouh bracht redding.

