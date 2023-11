IJsselmeervogels-coach verloor zoon (18) door zelfmoord: 'Slapen is onmogelijk’

Woensdag, 1 november 2023 om 13:19 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:01

Gert Jan Karsten treedt woensdagavond als trainer met IJsselmeervogels tegen Sparta Rotterdam aan in de derde ronde van de TOTO KNVB Beker. De coach kwam in februari van dit jaar over van SV Urk, waar hij een verschrikkelijke gebeurtenis moest verwerken doordat zijn achttienjarige zoon zelfmoord pleegde.

Op 22 november 2022 stapte Julian Daniël Karsten uit het leven. Na deze inktzwarte dag is het leven voor zijn familie nooit meer hetzelfde. “Ik werd gebeld dat hij niet op zijn werk was komen opdagen”, zegt de 44-jarige trainer in gesprek met ESPN.

“Ik stuurde een appje in de hoop dat hij het zou lezen. Toen ik zag dat de berichten niet aankwamen, ben ik meteen naar het station gereden. Heel gek was dat, ik ging daar op de automatische piloot heen.”

Karsten werd uiteindelijk geconfronteerd met het hartverscheurende nieuws. “Je gaat in een soort overlevingsmodus. Ik kan er nu over praten, maar slapen is nog bijna onmogelijk. Ik praat er makkelijk over, maar ik lig de hele nacht muziek te luisteren. Het houd je constant bezig.”

Tijdens het eerstvolgende duel van Urk na de verschrikkelijke gebeurtenis is er een fraai eerbetoon voor Julian op het scorebord te zien. Karsten kan de geste waarderen, al was dit ook aanleiding voor zijn vertrek als hoofdtrainer bij de club.

“Ik werd geconfronteerd met de foto van mijn zoon op het scorebord. Ik kon niet meer normaal naar dat bord kijken als ik bij Urk liep. Ik zag het gezicht van mijn zoon. Ik moest schudden met mijn hoofd om dat los te krijgen. Ik moest daarom een nieuwe start maken. Daarom heb ik de club verlaten. Dat was dus puur vanwege de situatie met Julian en niet sportief. Als ik eerlijk ben, zou ik morgen weer terug willen.”

Dat zijn uitvaart In groten getale werd bijgewoond, deed vader Gert Jan goed. “Als je ziet hoeveel mensen hij blij gemaakt heeft, dan is dat wel indrukwekkend. Als hij dit nog ergens meekrijgt, hoop ik dat hij ziet bij hoeveel mensen hij geliefd is. Dat had hij niet door toen hij onder ons was. Had hij het maar geweten, dan was hij hier waarschijnlijk nog geweest.”

Denk jij aan zelfmoord? 113 Zelfmoordpreventie is er voor je. Je kunt gratis en geheel anoniem bellen via 0800-0113.