Ihattaren maakt prachtig gebaar direct na Ajax - RKC Waalwijk: 'Kijk eens hoe sportief!'

Mohamed Ihattaren maakte zaterdag zijn tweede doelpunt in dienst van RKC Waalwijk. De aanvallende middenvelder bracht daarmee tegen zijn oude club Ajax de spanning terug in de wedstrijd, maar het mocht uiteindelijk niet baten: een 2-1 nederlaag. Direct na afloop maakte Ihattaren een prachtig gebaar.

Ihattaren bekommerde zich direct na het laatste fluitsignaal om Ajax-verdediger Owen Wijndal, die in de slotfase uitviel met een blessure en op dat moment per brancard van het veld werd gedragen.

Wijndal raakte geblesseerd bij een poging om Denilho Cleonise van de bal te zetten en maakte daarbij zelf een overtreding. Ajax had al vijf keer gewisseld en moest de laatste minuten daardoor uitspelen met tien man.

"Kijk eens hoe sportief van Ihattaren", aldus ESPN-commentator Teun de Boer. "Hij is gaan kijken hoe het is met Wijndal, want diens uitvallen is voor Ajax en voor hemzelf natuurlijk wel een aderlating. Laten we hopen voor de linksback van Ajax dat het meevalt, want dit zijn nooit leuke beelden."

Ihattaren kent Wijndal persoonlijk van zijn korte tijd bij Ajax. In de zomer van 2022 werd Wijndal door Ajax overgenomen van AZ. Op dat moment trainde Ihattaren volop mee met het eerste elftal van de Amsterdammers, al zou hij vanaf augustus uit beeld raken. Ze speelden daardoor geen officiële wedstrijden samen.