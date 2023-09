Idrissi kan vlak na contractontbinding rekenen op â€˜concrete interesseâ€™

Idrissi kan vlak na contractontbinding rekenen op ‘concrete interesse’

Dinsdag, 5 september 2023 om 23:07 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 23:47

Oussama Idrissi gaat zijn carrière mogelijk vervolgen bij RSC Anderlecht. Dat meldt Het Nieuwsblad dinsdagavond. De Brusselse club zou concreet zijn voor de 27-jarige aanvaller, die sinds een paar dagen transfervrij is na zijn contractontbinding bij Sevilla. Behalve Anderlecht - waar ook de naam van voormalige PSV'er Thorgan Hazard rondgaat - zou ook Valencia geïnteresseerd zijn in de diensten van Idrissi.

Idrissi leek eerder deze zomer nog op huurbasis op weg naar Feyenoord, de club waar hij afgelopen seizoen ook voor uitkwam. Nadat de Spanjaarden extra eisen stelden voor een overeenkomst, besloot de Raad van Commissarissen van Feyenoord echter dat de transfer niet verantwoord was. Zo vroeg Sevilla om prestatiebonussen, bijvoorbeeld als de Stadionclub de groepsfase van de Champions League zou overleven.

Even later werd bekend dat het contract van de Marokkaans international bij Sevilla was ontbonden, waardoor hij op zoek kon naar een nieuwe club. Dat Feyenoord een nieuwe poging zou wagen om Idrissi terug te halen, leek toen al niet waarschijnlijk. De club heeft inmiddels het vertrouwen uitgesproken in de zeventienjarige Leo Sauer. Bovendien versterkte Feyenoord zich met Luka Ivanusec en Ondrej Lingr, waardoor trainer Arne Slot op het oog al voldoende aanvallende impulsen tot zijn beschikking heeft.

Nu zou Idrissi zijn carrière dus mogelijk kunnen vervolgen bij Anderlecht, dat na zes wedstrijden en dertien punten op de tweede plek van de Jupiler Pro League staat. Bij de Belgische club staan ook onder meer voormalig Eredivisionisten Kasper Dolberg, Jan Vertonghen en Justin Lonwijk onder contract. Eerder op dinsdag maakte Anderlecht al bekend dat Kasper Schmeichel is binnengehaald als opvolger van Bart Verbruggen.