Ibrahim Sangaré gaat flink de mist in: PSV op achterstand op Ibrox

Dinsdag, 22 augustus 2023 om 21:48 • Noel Korteweg • Laatste update: 22:24

PSV is dinsdagavond op slag van rust op achterstand gekomen op Ibrox. Hoewel de Eindhovenaren eigenlijk nauwelijks in de problemen kwamen in het eerste bedrijf, is het Rangers dat met een voorsprong de rust ingaat. Ibrahim Sangaré, die in de problemen werd gebracht door Walter Benítez, verspeelde de bal rond zijn eigen zestienmetergebied. Ex-Feyenoorder Cyriel Dessers kon de bal van hem afpakken en meegeven aan Abdallah Sima, die vervolgens in de verre hoek raak schoot: 1-0.