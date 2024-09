Ibrahim Afellay wijst achilleshiel bij PSV aan: 'Met hem in de Champions League...'

Ibrahim Afellay is niet onder de indruk van de verdedigende kwaliteiten bij PSV. De analyticus laat in het programma Studio Voetbal van de NOS weten te verwachten dat de Eindhovenaren het moeilijk krijgen in de Champions League vanwege de ‘zwakkere linie’. Met name één speler uit de achterhoede moet het ontgelden.

Zaterdagavond won PSV voor de vijfde keer op rij in de Eredivisie. De regerend landskampioen was met 2-0 te sterk voor NEC en staat inmiddels op vijftien punten uit vijf duels. Het was wel pas de tweede keer dat de Eindhovenaren de nul hielden.

“PSV wint zijn wedstrijden moeiteloos, maar wie had ooit gedacht dat Ledezma daar rechtsback zou spelen? Of Dams linksback? Al doet Dams het overigens geweldig.”

“Maar als je straks Champions League gaat spelen en je hebt Ledezma als rechtsback... Je hebt ook nog Ryan Flamingo die nog niet veel wedstrijden op het allerhoogste niveau heeft gespeeld. Het is ook geen echte verdediger.”

“Dat zijn wel de plekken waar PSV gewoon zwakker is. Daar liggen voor de tegenstander mogelijkheden, zeker ook omdat PSV met veel ruimte in de rug speelt.”

Afellay wijst onder meer naar een moment in de veertiende minuut van Ledezma in het duel met NEC, toen hij op eigen helft de bal verloor en vervolgens eenvoudig voorbij werd gelopen door Basar Önal.

“Je ziet gewoon dat Ledezma geen verdediger is. Hij stapt zomaar in. Je ziet aan alles dat hij geen verdediger is. Hij werd ook heel simpel weggezet door een één-tweetje van NEC. In de Champions League kom je hier niet mee weg”, besluit Afellay.