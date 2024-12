Ibrahim Afellay: ‘Hij was na een half uur rijp voor een wissel, zat in een draaimolen’

Bart Nieuwkoop zat zondag tegen PSV (3-0 nederlaag) niet lekker in de wedstrijd, zo zegt analist Ibrahim Afellay in Studio Voetbal van de NOS. De voormalig international is van mening dat de vleugelverdediger van Feyenoord na een half uur gewisseld had moeten worden.

Feyenoord-trainer Brian Priske gaf tegen PSV de voorkeur aan de ervaren Nieuwkoop (28), waardoor Givairo Read (18) genoegen moest nemen met een plek op de Rotterdamse bank.

Analist Theo Janssen zag dat Anis Hadj Moussa het, mede door het spel van de ongelukkige Nieuwkoop, lastig had tegen PSV. “Als je normaal gesproken een back hebt die eroverheen gaat, heb je iets meer keuzes. Daardoor krijg je als buitenspeler ook meer ruimte.”

Afellay haakt in. “Heb je Bart Nieuwkoop zien spelen? Die was rijp voor een wissel na een half uur. Hij zat echt in een draaimolen hoor!”

Nieuwkoop ontving al na vier minuten een gele kaart voor een lichte overtreding op uitblinker Noa Lang. Vervolgens moest de Zeeuw in het restant van de wedstrijd op zijn tellen passen.

Lang, de directe tegenstander van Nieuwkoop, was tegen Feyenoord goed voor een doelpunt en een assist. Na 72 minuten kwam Read als vervanger van Nieuwkoop binnen de lijnen.

Nieuwkoop speelde dit seizoen pas 644 minuten namens Feyenoord, verdeeld over twaalf optredens. De rechtspoot was tussen augustus en oktober twee maanden uitgeschakeld door een blessure.