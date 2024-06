Ibrahim Afellay en Pierre van Hooijdonk pleiten voor een reserverol voor Memphis bij het Nederlands elftal

Ibrahim Afellay acht de tijd rijp voor Memphis Depay om op de bank plaats te nemen bij het Nederlands elftal. De spits maakte tegen Frankrijk (0-0) een matige indruk, reden genoeg voor Afellay om te sleutelen aan de opstelling.

"Ik zou wel graag Donyell Malen in het elftal willen zien", doet de oud-middenvelder zijn verhaal bij de NOS. "In plaats van Memphis. We hebben allemaal kunnen aanschouwen gisteren.... In de eerste wedstrijd zat hij er ook al niet lekker in."

Tegen Polen (1-2 winst) maakte Memphis een bedrijvige indruk, maar de ex-aanvaller van onder meer PSV en Olympique Lyon was ongelukkig in de afwerking. Zijn vervanger in die wedstrijd, Wout Weghorst, bezorgde Oranje vlak voor tijd alsnog de volle buit.

"Zijn status en zijn aandeel die hij in het verleden heeft gehad en ook in de toekomst zal hebben voor het Nederlands elftal is natuurlijk groot", denkt Afellay. "Maar goed, je hebt ook een Donyell Malen die een geweldig seizoen heeft doorgemaakt bij Dortmund. Hem kan je ook op die positie neerzetten."

Een rol in de punt van de aanval voor Malen ziet Afellay toch niet direct voor zich. "Je kan dan Gakpo in de spits zetten, dat heeft hij bij Liverpool ook vaak genoeg gedaan. En dan kan Malen vanaf links."

"En je moet ook gaan denken aan Simons, hij heeft nu al behoorlijk wat kansen gehad. Je kan eraan denken om Veerman weer terug op het middenveld te zetten, waardoor Reijnders doorschuift. Dat zijn dingen waar ik aan zit te denken."

Pierre van Hooijdonk, eveneens aanwezig in de studio, zegt ook 'zeker' te denken aan het vervangen van Simons en Memphis, maar plaatst een kanttekening bij een mogelijke reserverol voor de spits. "Bij Memphis is het net even wat anders. Hij heeft nu een paar wedstrijden in korte tijd gespeeld en komt met een aardige blessuregeschiedenis."

"Dit is misschien het moment dat je hem er even uithoudt, even een wedstrijdje rust, om ook heel te blijven voor de achtste finales. Het enige gevaar dat je dan loopt is dat als het geweldig gaat met degene die je daarvoor opstelt, je als bondscoach in een spagaatje terecht kan komen."

Van Hooijdonk is een uitgesproken liefhebber van Joshua Zirkzee. De spits van Bologna heeft net als zijn collega-aanvaller Brian Brobbey van Ajax nog geen speelminuten gekregen.

