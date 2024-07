Borussia Dortmund heeft 48 uur de tijd om Ian Maatsen te behouden

Er bestaat nog staat een kleine kans dat Borussia Dortmund Ian Maatsen kan behouden, zo verzekert Florian Plettenberg van de Duitse tak van Sky Sport. Eerder deze woensdag meldde David Ornstein van The Athletic dat Maatsen voor omgerekend circa 40 miljoen euro de overstap maakt van Chelsea naar Aston Villa. Helemaal zeker lijkt dat echter niet te zijn.

Plettenberg meldt dat Dortmund tot afgelopen maandag de tijd had om de koopoptie van 35 miljoen euro te lichten. De deadline is inmiddels verlopen, maar BVB is volgens de Duitse journalist nog steeds kansrijk. Naar verluidt heeft Dortmund 48 uur de tijd om het bod van Villa op Maatsen te overtreffen.

Volgens Plettenberg wil Maatsen het liefst bij Dortmund blijven. Hij benadrukt ook direct dat de verliezend Champions League-finalist momenteel niet over de financiële middelen beschikt om de linksback te behouden. Het is momenteel onbekend wat de leiding van Dortmund in de komende twee dagen gaat doen.

Villa werkt achter de schermen hard aan de komst van Maatsen, die tot medio 2026 vastligt bij Chelsea. Er is een mondeling akkoord bereikt met de verdediger en zijn management en men heeft er in Birmingham vertrouwen in dat het bod van 40 miljoen euro voldoende is om zaken te kunnen doen met Chelsea.

Romano

Volgens Ornstein tekent Maatsen voor zes seizoenen bij Villa, dat zich opmaakt voor Champions League-voetbal. Fabrizio Romano is ietwat voorzichtiger in zijn berichtgeving. Volgens de Italiaanse transfergoeroe zijn Chelsea en Aston Villa nog altijd in gesprek over de transfer, al is er wel al 'groen licht'. "De clubs praten over het eventuele betrekken van een andere speler in de deal."

Maatsen lijkt evenwel een overstap te maken en daarmee slaat Villa een grote slag. De wingback maakte in de tweede helft van afgelopen seizoen grote indruk bij Dortmund en die club wil hem dus nog steeds definitief inlijven. Voor de Duitse grootmacht wacht echter een race tegen de klok.

Oranje

Maatsen is ondertussen met het Nederlands elftal actief op het EK in Duitsland. De verdediger zat in eerste instantie niet bij de definitieve selectie, maar werd na het afhaken van Frenkie de Jong alsnog opgeroepen. In Oranje's eerste duel kwam Maatsen niet in actie.

