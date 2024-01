Huijsen veroorzaakt ongelukkige penalty en leidt nederlaag in Romeinse derby in

Lazio gaat ten koste van rivaal AS Roma naar de halve finale van de Coppa Italia. In eigen huis wisten de Romeinen met 1-0 te winnen van de ploeg van José Mourinho. Mattia Zaccagni maakte uit een strafschop het enige doelpunt van het duel.

Bij Roma begon Dean Huijsen in de basis. Het Nederlandse talent van slechts achttien jaar oud viel afgelopen weekend na 45 minuten spelen in en wist Mourinho al dusdanig te overtuigen dat hij hem in de basis zette.

Lazio komt via de stip op voorsprong! ?? AS Roma geeft via Dean Huijsen een penalty weg die wordt benut door Zaccagni ??#ZiggoSport #CoppaItalia #LazioRoma pic.twitter.com/qxE6SWdDWA — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 10, 2024

In het eerste bedrijf wisten beide ploegen nauwelijks tot kansen te komen. Paulo Dybala schoot een vrije trap in de muur en Felipe Anderson zag een poging in de handen van Rui Patrício verdwijnen.

Pas na rust kwam het duel in het Stadio Olimpico los. Lazio kwam goed uit de kleedkamer en wist al vrij snel na rust de eerste grote kans te creëren. Zaccagni kopte een voorzet van Felipe Anderson knap op doel, maar zag doelman Rui Patrício knap redding brengen.

Enkele minuten na de eerste grote kans sloeg het noodlot voor Roma toe. Huijsen wilde ingrijpen bij een voorzet van de zijkant, maar was te laat en vloerde Lazio-spits Valentín Castellanos. Zaccagni schoot vanaf elf meter vervolgens eenvoudig raak: 1-0.

Vlak na de openingstreffer kreeg Lazio al snel de kans om de marge te verdubbelen. Na een goede actie van Felipe Anderson kreeg eerst Zaccagni en luttele momenten later ook Matías Vecino de kans op de 2-0.

Het schot van Zaccagni werd uiteindelijk geblokt en Vecino zag zijn poging vlak langs de voor hem verkeerde kant van de paal scheren. In het restant van de wedstrijd kreeg Pedro nog een kans op 2-0, maar ook zijn vizier stond niet op scherp.

Een rode kaart kan natuurlijk niet ontbreken in de Romeinse derby ?? Pedro wordt van het veld gestuurd ??#ZiggoSport #CoppaItalia #LazioRoma pic.twitter.com/6QZQg5e5iA — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 10, 2024

Daarna kwam Roma toch bijna op gelijke hoogte. Andrea Belotti schoot de bal binnen het strafschopgebied op doel, maar zag doelman Christos Mandas in de weg staan. Ook in tweede instantie tikte de Griek de bal weg voor Bryan Cristante kon uithalen. Ook kreeg Lazio-aanvaller Pedro nog een rode kaart. Hij had al geel en raakte vervolgens betrokken bij een opstootje. In de laatste seconde werd Serdar Azmoun nog met rood van het veld gestuurd vanwege een opstootje.

