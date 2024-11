Hugo Borst vol lof: 'In 40 jaar sportjournalistiek trof ik geen slimmere trainer dan hij'

Hugo Borst kijkt vol bewondering naar de opmars van Arne Slot in de trainerswereld. De journalist en voetballiefhebber oordeelt dat de manager van Liverpool vooral erg slim omgaat met bepaalde zaken, in tegenstelling tot zijn collega Peter Bosz bij PSV.

''Hij is slim en als het moet sluw'', typeert Borst Slot in zijn nieuwste column voor het Algemeen Dagblad. ''En dan kom ik op de openlijke kritiek van Bosz. Die zijn mening geeft over de vermeende impertinentie om De Jong in beeld te nemen zodra Pepi scoort.''

''Ik denk dat een keuze van een regisseur om naar De Jong te schakelen Arne Slot worst zal wezen'', vindt de columnist de nuchtere houding van de Liverpool-manager een verademing. ''Ook hij kan zich ergeren aan journalisten, weet ik. Maar hij focust zich op de hoofdzaken. Dat is zijn voetbalteam, en de ontwikkeling ervan. Maar stel dat Slot wel iets zou vinden van zo'n kwestie, dan had Slot de kritiek off the record geuit, bij de juiste man.''

Borst zag in de afgelopen decennia de nodige markante trainers voorbij trekken in Nederland. ''Van Gaal had geniale trekken, maar hij was soms veel te bot. Rinus Michels had autoriteit, maar kon zich nooit ontdoen van de heersende mening dat hij niet zonder de voetballer Johan Cruijff kon.''

''Guus Hiddink en Leo Beenhakker scoorden een tien in de omgang met mensen, maar tactisch was het nooit hoger dan een zeventje'', graaft de sportjournalist en schrijver in zijn geheugen.

Van de huidige generatie coaches steekt Slot er met kop en schouders bovenuit, zo luidt het oordeel. ''In de veertig jaar dat ik in de sportjournalistiek werkzaam ben, trof ik geen slimmere trainer dan Slot.''

''Zondag speelt Liverpool tegen het tobbende Manchester City. Slot tegen Pep. Wat zal-ie nerveus zijn, onze Arne. Want ondanks vijf nederlagen op rij beschouwt hij Pep nog als God zelve'', zo besluit Borst zijn bijdrage.