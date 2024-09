Hoorzitting over 115 vermeende overtredingen Manchester City begint zeer spoedig

De langverwachte zaak tegen Manchester City gaat aanstaande maandag van start, zo meldt onder meer Sky Sport. De regerend landskampioen moet zich verantwoorden voor 115 vermeende financiële vergrijpen tussen 2009 en 2018. De zaak kan maanden in beslag nemen.

Manchester City wordt er onder meer van verdacht meer te hebben uitgegeven dan was toegestaan en van het niet opgeven van vereiste informatie over spelers en trainers. Ook zou de club de Financial Fair Play-regels van de UEFA niet hebben nageleefd.

Manchester City, dat in die periode driemaal landskampioen van Engeland werd, heeft alle beschuldigingen tot nu toe ontkend. Eén van de concrete beschuldigingen is het niet verstrekken van informatie over betaalde bonussen aan een manager die in die periode aan het roer stond.

De suggestie is dat Manchester City een ‘geheim contract’ had met de niet nader genoemde manager, die in een tijdsbestek van vier jaar veel meer betaald zou hebben gekregen dan officieel werd opgegeven.

De 115 aanklachten tegen Manchester City:

54 keer geen accurate financiële informatie opgegeven tussen 2009/10 en 2017/18;

14 keer geen accurate details opgegeven over betalingen aan spelers en managers tussen 2009/10 en 2017/18;

5 keer niet voldaan aan de Financial Fair Play-regels tussen 2013/14 en 2017/18;

7 keer het overtreden van de Profitability and Sustainability Rules (PSR) tussen 2015/16 en 2017/18;

35 keer niet meegewerkt aan onderzoeken van de Premier League tussen december 2018 en februari 2023.

Mogelijke straffen, zoals staat aangegeven in de reglementen van de Premier League, zijn puntenaftrek en verplichte degradatie.