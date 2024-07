Hoogte van eerste bod Arsenal op Ajax-doelman Tommy Setford bekend

Het eerste bod dat Arsenal heeft uitgebracht op Ajax-doelman Tommy Setford (18) bedraagt 400.000 euro, exclusief bonussen. Dat meldt journalist Mike Verweij vrijdagmiddag namens De Telegraaf. Setford ligt in de Johan Cruijff ArenA nog tot medio 2025 vast, maar staat niet onwelwillend tegenover een transfer.

Volgens Verweij staat Ajax ‘klem’ inzake de situatie van de doelman. “Setford staat ondanks het aanbod van Ajax de vaste keeper van Jong Ajax te worden niet onwelwillend tegenover een overstap naar Arsenal.”

“In Londen kan hij samenwerken met de keeperstrainer die hij bij de Engelse vertegenwoordigende elftallen heeft en is een voor de lange termijn een sportief plan op maat gemaakt”, weet Verweij.

Verweij acht de kans klein dat Setford bij gaat tekenen. “Als Ajax hem tot het einde van het seizoen aan zijn contract houdt, dan ontvangt de club als opleidingsvergoeding het nu door Arsenal geboden bedrag (vier ton), maar dan zónder eventuele bonussen.”

In de komende dagen onderhandelen beide clubs verder over Setford, zo beweert Verweij. Transfermarktexpert Fabrizio Romano kwam donderdagavond al met de primeur over de jonge doelman, maar noemde daarbij geen exact bedrag.

Tommy Setford is net als zijn broer Charlie, eveneens actief voor Ajax, geboren in Haarlem. De broers hebben echter een Engelse vader en in dat kader spelen de doelmannen jeugdinterlands namens Engeland.

Het is de bedoeling dat Tommy Setford komend seizoen aansluit bij Jong Ajax. De door Arsenal begeerde doelman speelde nog geen wedstrijden voor het beloftenelftal. Broer Charlie kwam tot dusver tot 36 wedstrijden namens Jong Ajax.

Tommy Setford speelde door de jaren heen 21 interlands voor diverse jeugdelftallen van Engeland. Vorig jaar deed hij ervaring op tijdens het WK Onder 17 in Indonesië. Engeland doorliep de groepsfase zonder enige moeite, maar werd in de achtste finale verrassend uitgeschakeld door Oezbekistan (1-2 nederlaag).

