Hoofdpijndossier voor Francesco Farioli bij Ajax: 'Ook van hem is weinig over'

Een ‘machteloos’ Ajax verloor dinsdagavond op bezoek bij AZ (2-0), waardoor de Amsterdamse club bekerwinst in het debuutseizoen van Francesco Farioli kan vergeten. De Nederlandse ochtendkranten zijn woensdag hard voor Ajax.

Ajax kwam in Alkmaar als een stel ‘makke lammetjes’ voor de dag, zo schrijft journalist Mike Verweij in De Telegraaf. “Het elftal van Farioli werd zonder tegen te stribbelen door AZ naar de slachtbank geleid.”

Volgens Verweij moet Farioli in de spiegel kijken. “Na de 1-0 van Wouter Goes was er bij zijn ploeg ogenschijnlijk geen enkele urgentie om die achterstand weg te poetsen. Het hielp daarbij niet dat de trainer na 67 minuten even plichtmatig wisselde als altijd: een spits (Wout Weghorst) voor een spits (Brian Brobbey).”

Verweij zoomt in op een probleem van Ajax. “Hoewel Farioli de combinatie van Brobbey, Weghorst en Chuba Akpom de beste spitsen van de Eredivisie noemde, heeft dat drietal in totaal pas tien keer gescoord.”

Collega-journalist Johan Inan van het Algemeen Dagblad schrijft over hetzelfde probleem. “Ajax heeft prima spitsen, alleen renderen ze maar niet”, luidt zijn conclusie na de bekerkraker in het AFAS Stadion.

Volgens Inan is het een terugkerend probleem. “Farioli heeft in de punt van de aanval een hoofdpijndossier te pakken. Die was debet aan de eliminatie tegen AZ en voorspelt voor de komende weken op twee andere paden nog meer onheil.”

Inan is niet alleen kritisch op Brobbey. “Ook van het goudhaantje is weinig over. Weghorst redde Ajax voor de winterstop nog wel eens. Tegen AZ kreeg hij, zoals wel vaker, geen bruikbare bal. Dat heeft ook weer met de stijl van de vleugelspitsen te maken.” Over Akpom is hij duidelijk. “Eén schamele goal in drie maanden.”

Bart Vlietstra van De Volkskrant vat de wedstrijd samen. “Ajax was betrekkelijk tandeloos. Mika Godts had een slechte dag, anderen stonden niet op. AZ was ook niet groots, maar had wel gretige invallers, een slimme kapitein in Clasie en daarachter het granieten blok Goes/Penetra.”