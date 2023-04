‘Hollywood-club’ Wrexham voltooit sprookje en keert terug in Football League

Zaterdag, 22 april 2023 om 22:49 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 22:55

Wrexham heeft zaterdagavond een terugkeer in de Football League veilig weten te stellen. De club uit Wales, sinds 2020 eigendom van acteurs Ryan Reynolds en Rob McElhenney, won op eigen veld met 3-1 van Boreham Wood. Daardoor zal de in 1864 opgerichte club volgend seizoen voor het eerst sinds 2008 weer actief zijn in de League Two.

Bijzonderheden:

Wrexham, nog maar sinds 10 april koploper van de National League, wist dat het aan een zege genoeg zou hebben om promotie veilig te stellen. Nummer twee Notts County kon, met nog één wedstrijd te spelen, dan niet meer over de club heen op de ranglijst. Het duel met Boreham Wood begon echter teleurstellend, toen Lee Ndlovu met een boogballetje al binnen een minuut doelman Ben Foster passeerde. Wrexham richtte zich echter op en kwam via een kopbal van Elliott Lee al snel op gelijke hoogte. In de tweede helft zorgde Paul Mullin met twee fraaie schoten voor de 2-1 en 3-1, waarna een enorm volksfeest losbarstte op Racecourse Ground.

Paul Mullin has Wrexham on the brink of National League promotion with this beauty ?? (via @btsportfootball)pic.twitter.com/aETwXKsGKw — B/R Football (@brfootball) April 22, 2023

Wrexham – Boreham Wood 3-1

1’ 0-1 Lee Ndlovu

15’ 1-1 Elliott Lee

51’ 2-1 Paul Mullin

72’ 3-1 Paul Mullin