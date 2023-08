Engels oud-international en internetsensatie stopt 4 duels na start met voetbal

Maandag, 21 augustus 2023 om 17:12 • Noel Korteweg

Ben Foster heeft per direct een punt achter zijn carrière gezet, zo meldt de veertigjarige inmiddels oud-keeper via de officiële kanalen. De timing is opvallend te noemen, daar hij in de eerste vier competitiewedstrijden van het seizoen gewoon nog onder de lat stond bij Wrexham. Foster geeft echter aan dat hij niet meer de beste versie van zichzelf kan zijn en daarom per direct stopt.

De achtvoudig international van Engeland vertrok in de zomer van 2022 bij Watford en zat toen tot maart van dit jaar zonder club. Wrexham, dat in handen is van Hollywood-sterren Ryan Reynolds en Rob McElhenney, wist Foster te verleiden tot een avontuur in de National League, het vijfde niveau van Engeland. De doelman maakte het seizoen af in Wales en had met een gestopte penalty in de absolute slotfase van het duel met directe concurrent Notts County (3-2 winst) een groot aandeel in de promotie naar de League Two.

Foster gaf in de zomer al aan dat hij twijfelde over het voortzetten van zijn voetbalcarrière, maar Reynolds - met wie de keeper een uitstekende band heeft - wist hem te overtuigen om er nog een seizoen aan vast te plakken. Nu, vier wedstrijden na de start van de competitie, komt Foster terug op dat besluit. “De waarheid is dat mijn prestaties dit seizoen niet van het niveau zijn dat ik van mezelf eis en ik voel dat dit het juiste moment is om met pensioen te gaan. Toen ik deze beslissing nam dacht ik niet alleen aan wat het beste voor mij was, maar ook voor de club. Deze beslissing geeft de club alle gelegenheid om hun opties te bekijken voordat de transferwindow sluit.”

Reynolds is Foster dankbaar voor zijn tijd bij de club uit Wales. “Hij gaf ons herinneringen die ik nooit vergeet zolang dat ik leef. Ik houd van deze gast. Bedankt voor alles, Ben.” Foster speelde gedurende zijn carrière onder meer voor Manchester United, West Bromwich Albion en Stoke City. De doelman begon gedurende zijn tijd bij Watford met vlogs plaatsen op zijn YouTube-kanaal The Cycling GK, waarop hij zijn volgers een kijkje achter de schermen gaf in de Championship en elke wedstrijd een GoPro in het doel dat hij verdedigde plaatste. Foster heeft inmiddels ruim anderhalf miljoen abonnees.