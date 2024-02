Hoger beroep Promes afgewezen; voetballer moet neef schadevergoeding betalen

Quincy Promes moet zijn neef een schadevergoeding betalen, zo heeft het gerechtshof in Amsterdam dinsdag in een civiele procedure bepaald. De reden daarvoor is een steekpartij in 2020, waarbij de voetballer zijn neef tijdens een familiefeest met een mes in zijn knie stak.

Vorig jaar besloot de rechtbank al dat Promes zijn neef een schadevergoeding moest betalen. De voetballer ging in hoger beroep, maar dat blijkt nu dus tevergeefs. Het hof schaart zich achter het besluit van de rechtbank.

De hoogte van de schadevergoeding moet in een vervolgprocedure blijken. De neef van Promes heeft blijvend letsel overgehouden aan het steekincident en heeft samen met zijn advocaat Yehudi Moszkowicz gezegd dat ze voor 'vele tonnen' willen claimen.

Volgens de vertegenwoordigers van Promes, die ondanks tegenstrijdig bewijs ontkent zijn neef te hebben neergestoken, zou dat bedrag een veel te hoge inschatting zijn. Zij betwijfelen of de ernst van zijn letsel wel dusdanig substantieel zou zijn.

Voor de steekpartij wordt Promes ook strafrechtelijk vervolgd. Vorig jaar veroordeelde de rechtbank de Nederlander tot achttien maanden cel. Ook tegen dat vonnis tekende Promes al beroep aan.

Bovendien is de voetballer verwikkeld in een andere strafzaak. Promes, die als voetballer van Spartak Moskou momenteel in Rusland verblijft, is een belangrijke verdachte in een grote drugszaak.

De voormalig speler van onder meer Ajax en FC Twente wordt als 'leidinggevende' verdacht van het invoeren van 1362 kilo cocaïne. Het Openbaar Ministerie eiste daarvoor negen jaar cel. Op 14 februari hoort Promes in de rechtbank de uitspraak van die zaak.

