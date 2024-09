Hoge verwachtingen rond Feyenoord: 'Kan een sensatie worden in de Eredivisie'

Feyenoord heeft een roerige transferzomer achter de rug, zo concludeert Mikos Gouka in het Algemeen Dagblad. De Rotterdammers zagen meerdere sleutelspelers vertrekken, maar wisten niet voor alle posities een waardige vervanger aan te trekken.

Gouka verwijt de clubleiding van Feyenoord vooral dat het er niet in is geslaagd om vervangers aan te trekken voor Mats Wieffer en Yankuba Minteh, die allebei naar Brighton & Hove Albion vertrokken. "Dat is toch teleurstellend voor een ploeg die PSV wil opjagen de komende weken."

"Het was gewoon geen lekkere transferperiode, ook niet als je constateert dat er toch veel spelers zijn gebleven", schrijft Gouka, die onder meer doelt op sterkhouders Justin Bijlow, Calvin Stengs, Dávid Hancko en Santiago Gimenez.

"Priske zal hopen dat de term 'realistisch' ook in de hoofden zit van de clubleiding en de fans, mocht hij de ploeg niet meteen op de rails weten te krijgen." De Deense oefenmeester is het nieuwe Eredivisie-seizoen teleurstellend begonnen met puntverlies tegen Sparta Rotterdam en Willem II.

Nieuwelingen

Van nieuweling Hwang In-beom mag wel veel worden verwacht, vindt Gouka. De Zuid-Koreaanse middenvelder, 62-voudig international, werd deze zomer voor zeven miljoen euro overgenomen van Rode Ster Belgrado.

"Maar vergeet ook linksback Hugo Bueno en Ibrahim Osman niet", aldus Gouka. "Beide spelers zijn gehuurd en Feyenoord kon geen optie tot koop bedingen, dus ze zullen maar kort te bewonderen zijn in de Kuip."

"Osman is een groeibriljant die op veel posities uit de voeten zou moeten kunnen, iemand ook waar Brighton miljoenen voor over had. Hij kan in de Eredivisie een sensatie worden, voorspellen de mensen die hem kennen."