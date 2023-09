Hoe 3 Nederlandse amateurs in Madrid tekenden voor hun grote voetbaldroom

Nederlandse voetballers zijn in alle uithoeken van de wereld te vinden, van de spotlights van de grote Europese competities tot de meer avontuurlijke dienstverbanden op andere continenten. In de rubriek Over de Grens spreekt Voetbalzone wekelijks met één of meerdere spelers die buiten de landsgrenzen actief zijn. Met deze keer aandacht voor Niroel Shiva Kanhai (23), Stezo Knott (20) en Ties Kramer (17), drie talentvolle Nederlanders die onlangs tekenden bij Rayo Vallecano. Via de beloftenploeg, hopen de jongelingen de stap naar het eerste elftal te maken.

Als eerst gefeliciteerd met jullie signing! Misschien is het goed om te beginnen met een kleine voorstelronde. Op wat voor positie spelen jullie en als wat voor type speler zouden jullie jezelf omschrijven?

Knott: “Ik ben een tweebenige balvaste, sterke en snelle spits die makkelijk scoort. Ik heb een vrij groot lichaam, maar weet desondanks toch in de kleine ruimtes voorbij mijn tegenstanders te komen. Daarnaast heb ik een goed schot in mijn benen. Ook als schaduwspits kan ik vanuit het middenveld het spel maken en gevaarlijk zijn in het zestienmetergebied. Ik ben eigenlijk altijd hongerig naar meer doelpunten.”

Kramer: “Ik ben een verdedigende middenvelder, maar kan ook als centrale middenvelder of als centrale verdediger uit de voeten. Mijn grootste kwaliteiten zijn vooral aan de bal dus mijn passing, inzicht en combinaties, daarnaast ben ik een speler die de opbouw verzorgd en veel inschuift. Fysiek ben ik ook sterk.”

Shiva Kanhai: “Ik speel normaal gesproken op de linksbackpositie, maar kan ook als linker centrale verdediger uit de voeten. Mijn spel probeer ik altijd te verbeteren en kijk vooral naar spelers als Jordi Alba, vroeger stak ik veel op van Fabio Cannavaro. Het rust houden aan de bal en het spel goed kunnen lezen zie ik toch wel als mijn grootste kwaliteiten. Ook heb ik drive naar voren, een goede voorzet in de benen en kan ik verdedigend met mijn sterke fysiek m’n mannetje staan.

Hoe zijn jullie precies aan een stage bij Rayo Vallecano gekomen?

Kramer: “Ik had het te danken aan een samenwerking van Michel Otte met Rayo Vallecano-scout Hamzah Sadiek. Ik deed een tijdje geleden een paar wedstrijden mee bij de voetbalacademie van Michel Otte, Progress Cantera. Hij brengt daar spelers bij elkaar waarvan hij denkt dat ze bij een profclub kunnen spelen. Ik viel voor hem echt in positieve zin op, waarna hij Hamzah op mij heeft geattendeerd. Via Copa Sadiek ben ik stage gaan lopen bij Rayo Vallecano. Hamzah is via Humphry en Robin Nijman bij Rayo Vallecano terechtgekomen. Meneer Nijman en Morris Pagniello, de zaakwaarnemer van Falcao en Santiago Giménez,, kennen elkaar al langer en zo heb ik via Michel Otte en Hamzah kunnen tekenen bij Rayo onder toeziend oog van mijn familie en hoofd jeugdopleiding Álvaro Sánchez-Ballesteros.”

Shiva Kanhai: “Afgelopen jaar organiseerde Hamzah het scoutingsevent Copa Sadiek, waar ook scouts als Piet de Visser aanwezig waren. Dit event was in Uithoorn bij Legmeervogels. Ik deed aan deze talentendag mee en doordat de linksbackpositie bij de beloften van Rayo vrijkwam, ben ik bij de club terechtgekomen.”

Knott: “Ik heb meegedaan aan hetzelfde scoutingsevent. Er waren aardig wat scouts aanwezig. Het was eigenlijk een soort talentendag zoals je die ook bij Ajax ziet, maar dan voor de bovenbouw.”

Stezo en Ties, jullie hebben stage gelopen bij Rayo. Hoe zag die week er ongeveer uit?

Kramer: “Ik arriveerde vrijdagavond 21 juli. De volgende dag hadden we gelijk een wedstrijd waarbij ik maar 25 minuten speelde, maar wel erg opviel, ik speelde erg goed op 6. Toen hadden we maandag, dinsdag en woensdag trainingen. Vooral de eerste twee trainingen gingen heel erg goed. Op donderdag hadden we weer een wedstrijd waarbij ik centraal achterin stond en een helft speelde, maar ook dat ging prima. Op vrijdag hadden we nog één laatste training en daarna zat de week erop.”

Knott: “In een stageweek train je elke dag doordeweeks en speel je ook een oefenwedstrijd. Nu heb ik tijdens de eerste oefenwedstrijden in de voorbereiding telkens de beslissende gescoord, dus dat is wel lekker. Hamzah zit er heel kort op bij mij en blijft erop hameren dat ik dit vast moet houden en constant moet blijven. Dus dat ben ik zeker van plan, haha! Deze woensdag zat ik er ook lekker in tijdens een oefenduel, waarin ik goed was voor een hattrick en een assist.”

Niroel Shiva Kanhai met zijn ouders bij het tekenmoment.

Wanneer hoorden jullie dat jullie mochten tekenen bij Rayo Vallecano? En is het besef dat jullie inmiddels officieel speler van Rayo zijn al ingedaald?

Shiva Kanhai: “Bij mij ging het allemaal heel snel. In de zomervakantie kreeg ik een belletje van Hamzah dat alles helemaal rond was en ik aan het einde van dezelfde maand, in augustus, kon tekenen. Ik heb toen op de verjaardag van m’n moeder getekend onder toeziend oog van hoofd jeugdopleiding Álvaro Sánchez-Ballesteros. Dat dit alles gebeurde op de verjaardag van mijn moeder maakte het extra speciaal voor mij. Tuurlijk is het even wennen om zo door het leven te gaan, maar dit is een doel wat ik jaren voor ogen had. Het voelt goed om te tekenen bij zo’n mooie en grote club, maar ik besef ook dat het harde werken nu pas echt gaat beginnen.”

Knott: “Ik hoorde na twee weken dat ik was aangenomen nadat ik in Nederland al aan de Copa Sadiek scoutingdagen had deelgenomen. Ik voelde zelf ook wel dat ik goed in de groep lag bij Rayo. Ik besef het wel dat ik hier heb mogen tekenen want ik heb er ook heel hard voor moeten werken. Het is niet uit de lucht komen vallen. Het was voor mij echt een opluchting dat ik nu weer bij een bvo de kans krijg om mijn kwaliteiten te verbeteren.”

Kramer: “Ik hoorde tijdens mijn stageweek - na de wedstrijd van donderdag - al van mijn ouders dat Rayo me wilde hebben. Mijn eerste reactie was eigenlijk dat ik het nog niet durfde te geloven en het eerst maar allemaal wilde zien, maar van binnen was ik natuurlijk erg blij en trots. Ik besef het inmiddels nog steeds niet helemaal, maar ik ben er begrijpelijkerwijs wel heel blij mee.”

Wat is het plan dat Rayo Vallecano met jullie heeft?

Kramer: “Ik begin in Rayo Vallecano C en het plan is om dan zo snel mogelijk door te stromen naar Rayo B. Als je bij C komt is het altijd de bedoeling om daarna door te stromen naar B en naar A. Daarbij ziet de club ook potentie in me om uiteindelijk door te stromen naar een van deze twee elftallen. Het is topsport en natuurlijk moet ik het uiteindelijk wel allemaal zelf op het veld laten zien en dan is het aan de clubleiding om te beslissen.”

Shiva Kanhai: “Rayo heeft als prioriteit om spelers te ontwikkelen en aan de filosofie van de club te laten wennen. Hier wordt veelal aanvallend voetbal gespeeld. Ik sluit ook aan bij Rayo Vallecano C. Bij deze club worden spelers regelmatig doorgeschoven en getest. Je traint ook bijvoorbeeld op dezelfde tijdstippen als het eerste elftal. Ik heb via Hamzah vernomen dat de Indiase voetbalbond hem al benaderd heeft omtrent mij vanwege mijn achtergrond, dit is iets waar ik ook zeker voor opensta. Uiteindelijk heb je ook ambities als international.”

Knott: “Het plan wat ze hebben is duidelijk maar ik hou dit het liefst voor mezelf. Natuurlijk wil ik zo snel mogelijk naar het eerste elftal, echter ligt dat geheel aan mij. Op dit moment speel ik samen met Ties en Niroel in Rayo Vallecano C.”

Jullie hebben ook huisvesting gekregen, kunnen jullie daar iets over vertellen?

Shiva Kanhai: “Er is inderdaad een grote villa beschikbaar voor de jongens die van buitenaf komen. Zelf heb ik ervoor gekozen om in een eigen appartementje te verblijven, zodat ik me optimaal kan focussen op trainingen en wedstrijden. Ik spreek de jongens meer dan genoeg, dus ik heb ook niet het gevoel dat ik helemaal alleen ben.”

Kramer: Ik woon in een erg groot huis met veel jongens die ook in de jeugdteams van Rayo spelen. Mijn huisgenoten hebben allerlei nationaliteiten, zoals Italiaans, Mexicaans en natuurlijk Spaans. We verblijven in de buurt Leganes, zo'n vijftien minuten van het trainingscomplex van Rayo. Er wordt hier bijna elke dag middag- en avondeten voor ons gemaakt en het schoonmaken enzovoorts wordt ook geregeld. Ik heb het tot nu allemaal als enorm positief ervaren. Het zijn allemaal aardige jongens en ik kan goed met ze omgaan, alleen soms is het nog wel lastig communiceren, omdat ik nog niet zo goed Spaans spreek en andere huisgenoten juist niet zo goed Engels kunnen. Hamzah heeft wel benadrukt dat het erg belangrijk is om Spaans te leren dus wij zijn daar als Dutchies zeker mee bezig.”

Knott: “Ik heb er net als Niroel voor gekozen om op mezelf in een appartementje te wonen. Het ligt zo’n zeven minuten van ons trainingscomplex. Ondanks dat ik nu pas twee weken in Madrid zit, kan ik zeggen dat ik het er erg naar mijn zin heb."

Stezo Knott met Rayo-scout Hamzah Sadiek en zaakwaarnemer Morris Pagniello.

Op jonge leeftijd naar het buitenland gaan is niet niks. Is er iets of zijn er dingen waar jullie aan moesten wennen?

Knott: “Ik zit nu zo’n twee weken in Madrid. Waar ik vooral aan heb moeten wennen is het eten, dat is wat anders dan wat ik in Nederland gewend was. Het is echter zeker niet iets om over te klagen.”

Kramer: “Ja, natuurlijk is het wel even wennen dat je niet al je familie en vrienden in de buurt hebt en dat je veel dingen zelfstandig moet doen. Voor de rest is het ook nieuw om mijn hele leven aan voetbal te wijden en dat bijna alles in het teken van voetbal staat. Ik deed al heel veel voor voetbal, maar zat wel bijvoorbeeld op het vwo en nu heb ik helemaal geen school, maar dit leven is juist precies waar ik van droomde en wat ik wilde en vind ik het ook allemaal enorm leuk.”

Kunnen jullie je ook goed vermaken in je vrije tijd?

Shiva Kanhai: “Ik zit nu een weekje hier in Madrid en alles bevalt me prima. Het is een mooie stad en er valt genoeg te beleven. Zelf verblijf ik net iets buiten de stad. Zo kan ik ook goed mijn rust pakken, maar er zijn hier veel leuke plekken om te bezoeken. Ik vind het ook lekker om op de bank te hangen en een voetbalwedstrijd te kijken. Als er bijvoorbeeld bezoek uit Nederland komt, gaan we wel gezellig de stad in om een hapje te eten. Late avonden en feesten zitten er voor mij niet in, maar daar heb ik helemaal geen moeite mee.”

Knott: “Ik kan me ook zeker vermaken. Buiten onze reguliere trainingen om train ik ook zelf nog bij de club of ik ga joggen in de buurt. Daarnaast heb ik mijn PlayStation meegenomen, maar Hamzah zei direct: ‘Kom je hier om op de Playstation te spelen of om je plek te verdienen?’ Dat zegt hij dan om me scherp te houden. Hij gaf als tip om Spaanse woordjes te leren, of als we dan toch FIFA spelen, Spaans commentaar aan te zetten, dus dat doe ik zeker. We zwemmen ook regelmatig in onze vrije tijd om te herstellen.”

Kramer: “Heel veel vrije tijd heb je eigenlijk niet, omdat je veel bezig bent met trainen, gymmen, boodschappen doen enzovoorts, maar in mijn vrije tijd vermaak ik me altijd wel. Ik app en bel veel met familie en vrienden uit Nederland en kijk graag filmpjes op YouTube en anders kijken we wel voetbal met jongens uit het huis. Binnenkort komt Hamzah weer naar Madrid en dan gaan we met de Nederlandse jongens de stad in en lekker wat eten in het centrum, want hij kent de mooie plekken in Madrid uit zijn hoofd, haha!”

Wat is het meest bijzondere dat jullie sinds jullie komst bij Rayo Vallecano hebben meegemaakt?

Shiva Kanhai: “Een echt bijzonder moment was natuurlijk het moment van tekenen. Ik had mijn ouders, zusje en vriendin mee. Het was leuk om zo een mooi moment met elkaar te delen. Een ander goed moment was dat ik bij mijn eerste wedstrijd voor Rayo gelijk de volle negentig minuten mocht spelen, dat straalt ook vertrouwen uit.”

Kramer: “Wat leuk is, is dat je spelers zoals Radamel Falcao nu vaak ziet. We trainen op hetzelfde trainingscomplex en je ziet de spelers van het eerste best vaak lopen in de kantine of op het trainingsveld, dus dat is wel bijzonder, het is best crazy om te beseffen dat je nog niet zo lang geleden bij Hollandia actief was bij de amateurs en nu zo dicht bij de LaLiga-sterren bent, waar ik zelf ook elke dag keihard voor train.”

Knott: “Ik heb Radamel Falcao onlangs ook even ontmoet. Dan besef je wel dat je niet meer bij een amateurclub als Hollandia speelt.”

Ties Kramer met Rayo-scout Hamzah Sadiek en zaakwaarnemer Morris Pagniello.