Radamel Falcao lijkt nieuwe club prijs te geven: ‘Kijk ernaar uit je te zien’

Vrijdag, 28 april 2023 om 13:02 • Jordi Tomasowa

Social media vormen anno 2023 een hoeksteen van de samenleving. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay en Cristiano Ronaldo, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Bijzondere voetbalmomenten gaan bovendien razendsnel de hele planeet over. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Het lijkt erop dat de sportieve toekomst van Radamel Falcao steeds meer vorm krijgt. De 37-jarige spits, die bij Rayo Vallecano beschikt over een aflopend contract, heeft met een tweet gehint naar een mogelijke nieuwe club. De 105-voudig international van Colombia reageerde op een tweet van kroonprins Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim, eigenaar van Johor Darul Takzim. De Maleisische topclub toonde eerder al interesse om de spits komend seizoen in te lijven.

Looking forward to seeing you… https://t.co/vgmmJVv7HE — Radamel Falcao (@FALCAO) April 27, 2023

“Zie je snel”, tweette de kroonprins naar Falcao, waarop de spits reageerde met: “Ik kijk ernaar uit je te zien." Johor Darul Takzim is de afgelopen tien seizoenen kampioen van Maleisië geworden en won onlangs in eigen land ook de Super Cup. Falcao koos in de zomer van 2021 verrassend voor een transfer naar Rayo. Voor Los Franjirrojos kwam hij tot nog toe tot 49 officiële duels, waarin hij 8 keer trefzeker was.