Hoe moet Ajax crisis bezweren? 'Binnen de club wordt naar Arne Slot gewezen'

De sportieve crisis bij Ajax kan niet los gezien worden van de ingewikkelde bestuursstructuur van de club, zo schrijft John Graat, chef sport van het dagblad Trouw, in een analyse. De Raad van Commissarissen van Ajax wil de samenwerking met de geschorste Alex Kroes permanent beëindigen, maar de algemeen directeur kan rekenen op heel wat steun van leden van Ajax.

Begin deze maand werd bekend dat de RvC van Ajax zijn nieuwbakken algemeen directeur had geschorst wegens mogelijk handelen in aandelen van de club met voorkennis. Enkele dagen later volgde het nieuws dat de bestuursraad van de club zich niet kan vinden in de beslissing en hoopt op een terugkeer van Kroes bij Ajax.

131 leden van Ajax, onder wie de voormalige profspelers Ruben Ligeon, Olaf Lindenbergh en Dennis Gerritsen, hebben zich in een brief gericht tot de bestuursraad. Zij willen dat erevoorzitter Michael van Praag publiekelijk zijn verontschuldigingen aanbiedt aan de geschorste Kroes vanwege ‘karaktermoord met voorbedachten rade’.

De bestuursraad is de vertegenwoordiging van de leden en wordt gezien als een invloedrijk orgaan binnen Ajax. De bestuursraad is immers de grootaandeelhouder, die voor 73 procent eigenaar van de Amsterdamse club is.

De leden stippen in de brief aan dat Kroes zich sinds 2000 met veel succes en in meerdere hoedanigheden ontwikkeld heeft tot een expert in het betaald voetbal met een ongelofelijk en uitgebreid netwerk. Zij zijn van mening dat de schorsing van Kroes uit sportief belang opgeheven moet worden, al lijkt er naar de harde woorden van Van Praag geen weg voor Kroes meer terug.

Volgens Graat beraadt de zevenkoppige bestuursraad zich nog formeel op een standpunt over Kroes. Volgens de statuten kan de grootaandeelhouder het voorgenomen ontslag niet tegenhouden. Hooguit kan het de RvC adviseren om Kroes weer in genade aan te nemen, eventueel in een andere functie. Mocht de bestuursraad zijn steun voor Kroes uitspreken, dan valt het ook niet uit te sluiten dat de RvC, met voorzitter Van Praag, opstapt. Dan zou het machtsvacuüm bij Ajax nóg groter zijn.

“Hoe Ajax zich moet bevrijden uit deze gordiaanse knoop lijkt niemand nog te weten”, schrijft Graat. Al zijn er binnen de club ook mensen die zeggen dat met één goede trainer alles heel snel weer kan veranderen. “Ze wijzen dan naar Arne Slot, die Feyenoord in korte tijd van een zieltogende en gevallen topclub reanimeerde tot een landskampioen met Europese uitstraling.”

Volgens de chef sport van Trouw gaat die vergelijking echter mank. “Hoezeer de Rotterdamse club in het verleden óók een wespennest was, het was organisatorisch niet de bestuurlijke lasagne die Ajax is. Die zorgt nu – niet voor het eerst in de clubgeschiedenis – voor totale chaos in alle geledingen.”

