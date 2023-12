Hlynsson benoemt één teamgenoot bij Ajax met wie hij speciale band heeft

Kristian Hlynsson heeft een speciale band met Steven Berghuis, zo vertelt hij in gesprek met Ajax Life. De middenvelder van Ajax werd onlangs definitief toegevoegd aan het eerste elftal en blikt terug op de afgelopen periode. Bovendien spreekt hij zijn lof uit voor de intrede van beloftenteams in de Keuken Kampioen Divisie.

In het interview kijkt Hlynsson terug op een roerige periode bij Ajax. Het was een fase met twee kanten: waar het op persoonlijk vlak een zeer fraai najaar was, bleven de teamprestaties achter. Wel kan de IJslander genieten van nieuwe connecties binnen de ploeg.

“Ik ben vooral blij dat ik deel mag uitmaken van het eerste elftal. Ik werk al jarenlang heel hard om dat doel te halen. Nu krijg ik de kans en daar ben ik vooral dankbaar voor”, vertelt Hlynsson, die het met één speler in het bijzonder goed kan vinden op het veld.

“Aan de rechterkant heb ik een goede klik met Steven Berghuis. We kunnen van positie wisselen tijdens wedstrijden en weten elkaar makkelijk te vinden”, zo geeft hij aan.

“Het is natuurlijk wat vroeg dit te zeggen, want ik speelde pas een paar wedstrijden met hem samen. Het gevoel is echter goed en ik hoop dat we alleen maar beter worden.” Hlynsson benadrukt verder het belang van de deelname van beloftengteams in de Keuken Kampioen Divisie.

“Je treft sterkere en vaak ook oudere tegenstanders. Dat is fysiek belangrijk. Of ik zelf verrast ben dat ik nu de kans krijg op de tienpositie in het eerste elftal? Dat niet, maar ik ben wel verrast hoe snel het kan gaan.”

“Daarom is Jong Ajax zo belangrijk”, besluit Hlynsson. “Daar leer je het systeem van de club al goed kennen.” In het huidige Eredivisie-seizoen kwam de aanvallend ingestelde middenvelder tot vier doelpunten in twaalf wedstrijden.

