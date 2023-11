‘Hij maakte Wieffer met de grond gelijk. Wie was hij om dat te zeggen?’

Donderdag, 23 november 2023 om 11:45 • Rian Rosendaal

Mats Wieffer kon in zijn tijd in de jeugdopleiding van FC Twente soms behoorlijk lastig zijn, zo onthult clubwatcher Leon ten Voorde in de AD Voetbalpodcast. De journalist weet daarnaast te melden dat de middenvelder ook bij Feyenoord niet bang is om zijn mening te geven.

"Mats Wieffer vonden ze in de tijd van Ted van Leeuwen (voormalig technisch directeur FC Twente, red.) een vervelende jongen", zo opent Ten Voorde in de podcast van het Algemeen Dagblad. "Hij was lastig en had altijd een weerwoord. Daar konden ze moeilijk mee omgaan bij Twente."

Wieffer durfde dus al op heel jonge leeftijd zijn mening te ventileren in de kleedkamer. "Bij zijn eerste wedstrijd voor Twente vertelde Wieffer dat ze bij een tegendoelpunt niet goed stonden en dat ze daar aan moesten werken." De opmerkingen van de Oranje-international werden intern niet altijd gewaardeerd.

"Marino Pusic, die hem bij Feyenoord vaak knuffelde, maakte Wieffer in de kleedkamer met de grond gelijk. Alle spelers lagen in een deuk. Want wie was hij om dat te zeggen? Ook al was het een onschuldige opmerking", neemt Ten Voorde de Feyenoorder enigszins in bescherming.

Wieffer kwam slechts tweemaal in actie voor Twente, om in 2020 transfervrij te vertrekken richting Excelsior. Twee jaar later volgde de stap naar Feyenoord, waar hij al snel een vaste plaats veroverde op het middenveld. Wieffer is uitgegroeid tot international en tekende dinsdag tegen Gibraltar (0-6) voor zijn eerste doelpunt.

Reijnders

Ten Voorde praat in de podcast tevens over de ontwikkeling die Tijjani Reijnders heeft doorgemaakt in de afgelopen jaren. De 25-jarige middenvelder speelt inmiddels bij AC Milan en is international van Oranje, maar dat hij zo ver zou komen werd in zijn periode als jeugdspeler van Twente nog als onmogelijk geacht.

"Hou je vast: die vonden ze toen te klein bij Twente. Dan kun je dus weggestuurd worden, als je te klein bent", aldus de verbaasde Ten Voorde over Reijnders, die via PEC Zwolle en AZ afgelopen zomer in Milaan terechtkwam.