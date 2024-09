'Hij gaat voorlopig niet naar Feyenoord, er is te veel gebeurd'

Martijn Krabbendam verwacht niet dat Robert Eenhoorn op korte termijn bij Feyenoord in dienst treedt als algemeen directeur. Het onlangs bij AZ vertrokken directielid wordt al lange tijd gelinkt aan een overstap naar Rotterdam-Zuid, maar voor een snelle toetreding 'is er te veel gebeurd', aldus Krabbendam.

"Ze gaan de situatie van Te Kloese zeker evalueren", snijdt Krabbendam het onderwerp aan in Voetbalpraat. "Het is niet dat hij alle dossiers doet, hij doet puur het eerste elftal. Maar ik vind wel dat je als club een technisch directeur nodig hebt."

Vorig jaar zomer maakte Feyenoord bekend dat Te Kloese naast algemeen directeur ook technisch directeur werd. Na de teleurstellend verlopen transferzomer is er echter veel kritiek aan het adres van de geboren Bussummer.

"Je kan het technisch directeurschap er eigenlijk niet bij doen", gaat Krabbendam verder. Kenneth Perez stelt vervolgens de vraag wie wel een goede technisch directeur zou zijn voor Feyenoord. "Ik denk dat Te Kloese diep in zijn hart de technische zaken zou willen doen", stelt Krabbendam.

Dan komt de vraag op tafel wie algemeen directeur moet worden. Robert Eenhoorn was lange tijd in beeld voor die functie, maar hij gaat het niet worden. "Ik denk niet dat ze op hem wachten. Daarvoor is er te veel gebeurd. Ik denk wel dat het er ooit van gaat komen dat Eenhoorn naar Feyenoord gaat", aldus Krabbendam.

De clubwatcher van Voetbal International doelt onder meer op de situatie rond Arne Slot. De huidige trainer van Liverpool werd door Eenhoorn per direct op non-actief gesteld bij AZ toen bekend werd dat hij met Feyenoord had gesproken over een overgang.

In de zomer van 2019 werd de naam van Eenhoorn al veelvuldig in verband gebracht met Feyenoord. Destijds moest hij als opvolger dienen van Jan de Jong. De belangstelling verstomde toen een deel van het dak van het AFAS Stadion instortte.

Later dat jaar gaf Eenhoorn aan dat de belangstelling van Feyenoord nooit concreet was geworden en hij zich gelukkig voelde bij AZ. Feyenoord koos uiteindelijk voor oud-tennisser Mark Koevermans, die twee jaar na zijn aanstelling opstapte.