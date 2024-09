Het toptalent van Feyenoord dat zich voor het eerst mag laten zien bij Jong Oranje

Antoni Milambo (19) beleeft dit seizoen zijn absolute doorbraak bij Feyenoord. Als beloning voor zijn goede prestaties maakt de Rotterdamse middenvelder deze interlandperiode voor het eerst deel uit van Jong Oranje. Voetbalzone zocht Milambo op in Zeist voor een uitgebreid gesprek

Door Wessel Antes en Noël Korteweg

In de eerste drie officiële wedstrijden die Milambo dit seizoen speelde wist de rechtspoot tweemaal te scoren. De middenvelder is met een tevreden gevoel afgereisd naar het spelershotel van Jong Oranje. “Het voelt natuurlijk goed om hier bij Jong Oranje te zijn. Je ziet nieuwe spelers, nieuwe staf. Het is weer een stapje dichter bij het eerste van Oranje, dus ik ben blij om hier te zijn.”

Dat Milambo zo snel zou promoveren van Nederland Onder 19 naar Jong Oranje had hij niet verwacht. “Om eerlijk te zijn niet. Wel is het zo dat ik heel veel minuten heb gemaakt en goed bezig ben. Dan is het aan de trainer (Michael Reiziger, red.) om de keuze te maken of hij mij meeneemt of niet.”

Milambo kreeg het goede nieuws afgelopen vrijdag te horen van zijn broer. “Mijn broer stuurde de lijst door toen ik net klaar was met trainen. Hij feliciteerde me en zei dat ik er een leuke week van moet maken”, zegt de tiener met een trotse glimlach.

De aanwezigheid van één medespeler maakt zijn uitverkiezing extra bijzonder voor Milambo. Ook boezemvriend Gjivai Zechiël mocht zich maandag melden in Zeist. “Voor mij is dat heel speciaal. Ik speelde al met hem in Feyenoord Onder 15 en 16. Sindsdien heb ik eigenlijk ieder seizoen met hem gespeeld en nu is dat weer het geval. Het is mooi om hier met hem te zijn, twee Feyenoorders.”

Sterke seizoensstart

Hoewel Feyenoord qua prestaties dit seizoen nog niet op het gewenste niveau is, is Milambo tevreden over zijn eigen inbreng. Op de vraag waar hij het meest trots op is geeft de middenvelder een duidelijk antwoord. “Het winnen van de Johan Cruijff Schaal tegen PSV.” Milambo was tijdens het bloedstollende duel in Eindhoven (4-4) belangrijk met een doelpunt, waarna Feyenoord de strafschoppenserie won.

Milambo heeft een duidelijk plan voor dit seizoen. “Ik wil basisspeler worden, dat is wel echt mijn doel. Ik wil belangrijk zijn voor het team, kampioen worden en de beker winnen.” Hoe hij dat wil bereiken? “Ik vraag veel om advies aan andere spelers, maar probeer vooral hard te werken en te laten zien dat ik in de basis hoor.”

“Ik leer van iedereen, maar als ik toch jongens moet noemen ben ik daar vooral mee bezig met Quinten Timber, Calvin Stengs, Lutsharel Geertruida en Ramiz Zerrouki”, aldus Milambo, die de naar RB Leipzig vertrokken A-international Geertruida gaat missen in De Kuip. “Heel erg. Sinds ik bij 1 ben heeft hij mij echt meegenomen en bijna alles laten zien.”

Donderdagavond, voordat de lijst van Jong Oranje vrijdagmiddag bekend werd gemaakt, zat Milambo al gespannen voor de televisie. Feyenoord kreeg toen te horen tegen wie het de komende maanden gaat spelen in de Champions League. “Ik denk dat er heel veel mooie wedstrijden aankomen en ik kan niet wachten.” Het mooiste affiche voor Milambo? “Dan ga ik toch wel voor Manchester City-uit.”

Jong Oranje

Alvorens het miljardenbal van start gaat, focust Milambo zich op Jong Oranje. “Voor mij is het mooi meegenomen dat ik hier ben. Ik denk dat het een mooie week gaat worden met veel grappen. Ik hoop op twee overwinningen.”

Milambo heeft zijn eerste gesprek met Reiziger reeds gevoerd. “Samen met Gjivai en (Ezechiel, red.) Banzuzi heb ik hem net even gesproken. Hij vertelde ons dat wij ons ding moeten doen, vrij moeten zijn en geen verstoppertje moeten spelen. Mooie woorden dus!”

Hoe Milambo zijn vrije tijd gaat invullen in Zeist? “Dat is een goede vraag, ik heb het nog niet ingevuld. Ik ga denk ik veel UNO spelen.” Of hij daarin beter is dan zijn Feyenoord-maatje Zechiël? “Hij zegt zeker dat hij heel goed is? Ik denk wel dat ik beter ben dan hij”, zegt Milambo, met een grijns. “Maar hij denkt natuurlijk weer aan zichzelf, dus hij zal wel denken dat hij beter is.”

In het kader van de EK-kwalificatie speelt Oranje donderdagavond in Almere tegen Noord-Macedonië. Vier dagen later wacht opnieuw een thuisduel, in Venlo tegen Georgië. Milambo heeft geen harde doelstellingen voor zichzelf opgesteld. Wel hoopt hij te debuteren namens Jong Oranje. “Daarom is het belangrijk om hard te werken en te laten zien wat ik kan!”