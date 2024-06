Het Nederlands elftal ontving woensdag een bijzondere gast in het spelershotel; Matthijs De Ligt geeft uitleg

Björn Kuipers was woensdagavond te gast in het spelershotel van het Nederlands elftal in Wolfsburg. De voormalig scheidsrechter werd uitgenodigd door de KNVB om de Oranje-internationals tekst en uitleg te geven over een aantal arbitrale zaken tijdens het Europees kampioenschap.

Verdediger Matthijs de Ligt meldde zich donderdag tijdens het persmoment van Nederland, samen met collega Ian Maatsen. De verdediger van Bayern München vertelde onder meer waarom het bezoek van Kuipers noodzakelijk was. “Elk jaar kan er wel iets veranderen”, aldus De Ligt, geciteerd door De Telegraaf.

“Kleine dingetjes”, ging De Ligt verder. “Wat wel hands is en wat niet. Wat wel een gele kaart is en wat niet. Het is belangrijk om daar rekening mee te houden op toernooien.” De Ligt maakte tijdens het EK van 2021 een cruciale handsbal tegen Tsjechië, wat een 2-0 nederlaag voor Oranje inleidde. “Ik denk dat mijn handsbal nog steeds wel een handsbal is.”

Op het EK mogen alleen aanvoerders nog praten met scheidsrechters, die geel zullen geven aan alle overige spelers die commentaar leveren op de arbitrage. “Dat is ook zeker besproken. Ook om een beetje de charme in het voetbal te houden. Het kan best wel eens moeilijk zijn. Soms gaat een wedstrijd om heel veel en wordt die op details beslist”, aldus De Ligt.

“Als een beslissing van een scheidsrechter niet juist blijkt te zijn, dan kan het soms wel eens moeilijk zijn om je emoties de baas te blijven. Het is belangrijk dat dat geregeld wordt door de aanvoerder en dat de andere spelers daar rustig onder blijven”, besluit de 43-voudig international.

De Ligt sprak na afloop van de verloren halve finale van de Champions League van Bayern München op bezoek bij Real Madrid nog schande van de arbitrage. De verdediger dacht in blessuretijd de 2-2 binnen te hebben geschoten en daarmee een verlenging af te hebben gedwongen, maar de goal werd afgekeurd omdat Noussair Mazraoui buitenspel zou hebben gestaan.

De VAR kon niet meer ingeschakeld worden, omdat de scheidsrechter de aanval direct had afgefloten toen de grensrechter vlagde. De Ligt is van mening dat de grensrechter zijn vlag omlaag had moeten houden. “Het zijn de regels.” Volgens de voormalig Ajacied gaf de scheidsrechter van dienst na afloop toe dat hij de verkeerde beslissing had genomen. “Maar daar koop ik niets voor.”

