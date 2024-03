Het 16-jarige wonderkind dat wordt gezien als Barças grootste talent in tijden

Paris Saint-Germain zou bereid zijn 200 miljoen euro voor hem neer te leggen, maar wat FC Barcelona betreft is hij onaantastbaar. Al op zestienjarige leeftijd heeft Lamine Yamal Nasraoui Ebana bij een Europese topclub een status bereikt die het gros van de voetballers nooit zal verwerven. Voetbalzone duikt in de even korte als imponerende carrière van het nieuwste toptalent van La Masia.

55, 58, 45 en 40. Domweg een reeks getallen, of toch een serie met meer betekenis? Wellicht de bedragen in miljoenen euro’s die Sven Mislintat afgelopen zomer uitgaf namens Ajax? Het heeft ook wel wat weg van de rugnummers waarmee Mario Balotelli heeft gespeeld. In werkelijkheid zijn het de transfersommen (in miljoenen euro’s) die FC Barcelona uitgaf om aanvallers te contracteren sinds Joan Laporta bezig is aan zijn tweede termijn als president van de club.

Ferran Torres kwam over van Manchester City (55 miljoen), Raphinha werd gehaald van Leeds United (58 miljoen), Robert Lewandowski liet Bayern München achter zich (45 miljoen) en Vitor Roque verliet Club Athlético Paranaense (40 miljoen). En toch was het afgelopen weekend de uit eigen jeugd afkomstige Yamal die Barcelona eigenhandig naar de overwinning op RCD Mallorca schoot. Het was, ondanks het gegeven hij pas zestien lentes jong is, niet het eerste doelpunt van Yamal in het shirt van Blaugrana en het zal ook zeker niet de laatste zijn. Het La Masia-product timmert hard aan de weg in de hoofdmacht van Barcelona en groeit sneller dan zijn beugel zijn tanden recht kan zetten uit tot een welkom gezicht in de basis van trainer Xavi.

Recordbreker

Als de zoon van een Marokkaanse vader en een Equatoriaal-Guinese moeder groeide Yamal op in Mataro, een voorstad van Barcelona. Op zevenjarige leeftijd wordt hij door Barça opgepikt en vanaf dan speelt hij in verschillende jeugdteams van de club. Hij blijkt een enorm talent te zijn en ieder jaar speelt Yamal de nodige teams hoger dan gebruikelijk is op zijn leeftijd. Als hij dertien is, excelleert de linkspoot al in het Onder 16-elftal van Barcelona.

In de zomer van 2022 wordt besloten om Yamal, op dat moment vijftien levensjaren rijk, een selectie over te laten slaan en hem over te hemelen naar het Onder 19-team. De ontwikkeling van het beugeldragende wonderkind gaat onverminderd hard door en het was onvermijdelijk dat ook Xavi geïntrigeerd geraakt zou worden door de hogesnelheidstreinvaart waarmee Yamal zich door de jeugdteams van Barcelona dribbelde.

Op een ontmoeting met de steraanvaller in wording hoeven supporters van Barça, die op dat moment de haast mythische verhalen over hem al hebben mogen aanhoren, niet lang te wachten. Yamal zit in april 2023 - hij is nog altijd slechts vijftien jaar oud - voor het eerst bij de selectie van Xavi en de negenentwintigste dag van die maand volgt zijn debuut, thuis tegen Real Betis. In minuut drieëntachtig, als de 4-0 eindstand al op het scorebord staat, komt Yamal in het veld voor collega-wonderkind Gavi. De debutant komt niet tot scoren en de tegenstander was op het moment van invallen al op de terugweg van de slachtbank, maar na afloop gaat het vooral over de minuten dat Yamal in het veld stond.

In april 2023 maakte Yamal zijn debuut tegen Real Betis, toen hij voor Gavi in het veld kwam.

Als het niet aan het gebrek aan overtuiging in de afronding bij Ousmane Dembélé lag, had Yamal in zijn eerste minuten in het legendarische blauw-rode tricot meteen een assist afgeleverd. Xavi is na afloop vanzelfsprekend lyrisch over zijn pupil en doopt hem tot ‘een speciale speler’. Met een leeftijd van vijftien jaar en tweehonderdnegentig dagen oud is Yamal de jongste LaLiga-debutant in de geschiedenis van Barcelona.

‘Grootste talent sinds Messi’

De vergelijking, misplaatst of niet, is snel gemaakt. Een linksbenige rechtsbuiten, afkomstig uit de jeugdopleiding van Barcelona en al op jonge leeftijd schitterend in het eerste elftal. Verschillende Spaanse en buitenlandse media durfden het aan en bestempelden Yamal als ‘Barcelona’s grootste talent sinds Messi’, ‘Messi’, en ‘mini Messi’ - gezien de lengte van de legendarische Argentijn een even vleiende als eerrovende bijnaam.

Qua speelstijl valt de vergelijking met La Pulga niet eens verwonderlijk te noemen. Net zoals Messi is zijn mogelijke opvolger gezegend met een dribbel van heb ik jou daar. Yamal kruipt graag naar binnen vanaf de rechtervleugel, waarna hij spoedig zijn tegenstander opzoekt en probeert hem even snel weer achter te laten. Daarop volgt vaak een poging het net te laten beven, met het winnende doelpunt tegen Mallorca als treffend voorbeeld daarvan. Messi deed het, vooralsnog, echter ietwat vaker.

Dat Yamal niet alleen in Catalonië wordt beschouwd als wereldtalent blijkt wel uit het feit dat Luis de la Fuente, bondscoach van het Spaanse nationale elftal, de puber in september vorig jaar al bij de eerste selectie van de Zuid-Europese grootmacht haalde. Yamal had op dat moment pas vijf optredens in het betaald voetbal achter de rug, maar De la Fuente had genoeg gezien en gunde hem zijn interlanddebuut. In en tegen Georgië (1-7) mocht de tiener ruim een helft meedoen. Yamal bekroonde zijn eerste optreden namens Spanje op de beste manier waarop je een debuut kan bekronen als aanvaller: met een doelpunt. Reeds staat de teller op vier interlands en twee treffers.

Nog een teken aan de wand dat er veel van Yamal wordt verwacht is de interesse in zijn diensten van PSG. Nou toont de Parijse club wel belangstelling voor meer spelers, maar als we Marca mogen geloven, is PSG gewillig om 200 miljoen euro op te hoesten om Yamal naar de Franse hoofdstad te halen.

Daarmee zouden de bedragen die Laporta aan aanvallers besteedde weer terugverdiend zijn, maar zou Barcelona ook in één klap meest potentierijke speler kwijt zijn. De club peinst dan ook niet over een vertrek van Yamal. Dat men moet oppassen met het trekken van parallellen tussen Messi en Yamal is een gegeven, maar dat de superster in wording een gouden toekomst tegemoet lijkt te gaan evenzeer. De prestaties van Yamal laten zien waarom Barcelona vaker mag terugvallen op La Masia, in plaats van tientallen miljoenen uit te geven aan spelers van buitenaf.

