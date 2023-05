‘Het is klaar met Cillessen: mooie carrière, maar nu is het einde oefening’

Maandag, 29 mei 2023 om 07:28 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:40

Als het aan Aad de Mos ligt, behoort Jasper Cillessen maandag niet tot de definitieve selectie van het Nederlands elftal. Volgens de oud-trainer is het ‘einde oefening’ voor de doelman van NEC. De 34-jarige sluitpost ging de afgelopen weken veelvuldig in de fout en erkende eerder deze maand in een mindere fase te verkeren.

Bondscoach Ronald Koeman koos tijdens de vorige interlandperiode nog voor Cillessen als eerste doelman. De sluitpost kreeg eind maart het vertrouwen tegen Frankrijk (4-0 verlies) en Gibraltar (3-0 winst). De Mos is van mening dat Cillessen ‘klaar is’ en Koeman hem niet langer voor Oranje moet oproepen. "We moeten reëel zijn: het is einde oefening”, zegt hij tegenover ESPN.

De Mos stelt dat Cillessen inmiddels is ingehaald door Justin Bijlow (Feyenoord), Andries Noppert (sc Heerenveen) en Bart Verbruggen (Anderlecht). “En eventueel Mark Flekken. Daarna komt Cillessen pas. Hij heeft alles bereikt en is alleen maar slechter gaan keepen. Hij heeft een mooie carrière gehad. Nu komt er een nieuwe generatie aan.”

Eerder deze maand maakte Cillessen een gigantische blunder die zijn team uiteindelijk fataal werd: NEC verloor daardoor met 2-3 van sc Heerenveen, dat een directe concurrent was om een playoff-ticket. Een speelronde later aarzelde de doelman te lang met de bal aan zijn voet tegen FC Twente (4-0 verlies), waardoor Manfred Ugalde ertussen kon komen met een sliding. De 65-voudig international van Oranje kwam met de schrik vrij, want de bal rolde niet het doel in en verdediger Philippe Sandler kon het gevaar uiteindelijk wegnemen.

Cillessen toonde zich na het duel met Twente zelfkritisch en erkende de laatste tijd te veel in de fout te zijn geweest. Trainer Rogier Meijer hield ondanks de blunders vertrouwen in de routinier. Cillessen stond afgelopen zondag tijdens de laatste speelronde van het Eredivisie-seizoen tegen Fortuna Sittard (1-1) wel zijn basisplaats af aan Mattijs Branderhorst, die voor een transfervrij vertrek bij NEC staat.