‘Het is een puinhoop op het veld, bij de jeugdopleiding en in het bestuur’

Donderdag, 27 april 2023 om 12:00 • Jonathan van Haaster

Glenn Helder is vernietigend over de huidige situatie bij Ajax. In de rubriek Breek de Week van Veronica Offside stelt de voormalig Ajacied dat het 'op alle vlakken' een 'puinhoop' is bij de uittredend landskampioen. Helder stelt tevens dat Ajax wat hem betreft voormalig technisch directeur Marc Overmars mag terughalen. Daarnaast begrijpt Helder de kritiek op algemeen directeur Edwin van der Sar, maar neemt hij hem ook in bescherming. "Hij heeft met Overmars weer waarde gegeven aan Ajax."

Bij de Amsterdammers is het de laatste tijd bijzonder onrustig op bestuurlijk vlak. Zo haalde de voormalig assistent-trainer van Ajax, Winston Bogarde, maandag in het programma Rondo van Ziggo Sport keihard uit naar Van der Sar. "Ajax is een geweldige club, maar zolang Van der Sar er is hoeft Ajax me niet te bellen." Op dinsdag maakte Gerald Vanenburg bekend te zullen stoppen als techniektrainer, omdat Ajax 'de verkeerde weg is ingeslagen', terwijl eerder al bekend werd dat Michael Reiziger (assistent-trainer), Saïd Ouaali (hoofd jeugdopleiding) en Henk Veldmate (hoofdscout) de club gaan verlaten.

"Het is een puinhoop bij Ajax", concludeert Helder. "Het is een puinhoop op het veld, het is een puinhoop bij de jeugdopleiding, het is een puinhoop in de bestuurskamers... Mensen die een Ajax-hart hebben, wat je ook van ze vindt, zoals Danny Blind, Michael Reiziger, Winston Bogarde en Vanenburg, zijn allemaal weg. Het is gewoon een puinhoop op alle vlakken. Sinds Overmars weg is gegaan, is het een zooitje geworden en nu klaagt iedereen over Van der Sar."

"Daar hebben ze ook gelijk in, in de zin dat ze zeggen: 'Hij is verantwoordelijk voor hoe het nu gaat en dan moet je daar je consequenties aan verbinden'", vervolgt Helder. "Alleen, als we over Overmars praten, ik weet ook dat Van der Sar samen met Overmars verantwoordelijk was voor de goede kwalificatiewedstrijden en ook hebben ze Ajax weer een merk gegeven, waarde gegeven", zegt Helder, waarna hij de vraag beantwoordt of hij Overmars graag terug zou zien in de Johan Cruijff ArenA. "Van mij mogen ze Overmars terughalen."