‘Het gedrag van Michael van Praag stoort ons. Alex Kroes moet bij Ajax blijven’

De AFCA Supportersclub heeft zaterdagavond een statement geplaatst op zijn socialmediakanalen. De supportersvereniging maakt duidelijk zich te storen aan de houding van Raad van Commissarissen-voorzitter Michael van Praag en wil dat Alex Kroes bij Ajax blijft.

“De afgelopen twee weken is er voldoende gezegd en geschreven over de situatie rondom Alex Kroes”, zo begint de supportersvereniging het statement. “Uiteindelijk gaat het niet meer om de schuldvraag, maar om de strafmaat die daarbij hoort.”

“Dit hebben wij ook aangegeven tijdens de gesprekken die wij met Michael van Praag en de Ajax-directie hebben gevoerd. De snelheid, de stelligheid en de wijze waarop Van Praag aangeeft dat ontslag de enige optie is, heeft ons enorm gestoord. Er zijn meerdere wegen die naar Amsterdam leiden. Elke situatie en omstandigheid is anders en er moet per geval beoordeeld worden.”

“De AFCA Supportersclub wil dat Alex Kroes zijn functie als algemeen directeur kan voortzetten. Wij geloven immers in zijn visie en kwaliteiten. De afgelopen weken doen wij er dagelijks achter de schermen alles aan om Kroes in zijn functie te houden. Wel blijven wij afhankelijk van de deskundigheid van juristen.”

De supportersvereniging trekt duidelijk de bedoelingen van Van Praag in twijfel. “Wat ons opvalt is dat Michael van Praag samen met de rest van de RvC heel veel energie stopt in het ontslag van Alex Kroes. Dit draait om handel in aandelen met voorkennis voor 17.500 aandelen (omgerekend ongeveer € 190.000).”

“Aan de andere kant doet dezelfde RvC weinig moeite om te onderzoeken of de plusminus 110 miljoen euro die is uitgegeven aan middelmatige spelers wel juist, rechtmatig en voldoende gecontroleerd is.”

Tot slot komt de vereniging terug op het uitgevoerde onderzoek naar voormalig technisch directeur Sven Mislintat. “De conclusies van het rapport-Mislintat, die afgelopen week als een goedkope bijlage achter de agenda van de uitgeroepen BAVA van 21 mei zijn geplakt, zijn hier het bewijs van. Uit werkelijk niets blijkt dat dit een kwalitatief goed onderzoek is geweest. Het lijkt wat ons betreft op een rapport waarvan van tevoren bekend was wat de uitkomst zou zijn.”

“Wij hopen dat Alex Kroes zijn werkzaamheden als algemeen directeur snel weer kan voortzetten”, besluit de vereniging. “De AFCA Supportersclub blijft zich op de voor- en achtergrond keihard maken voor de juiste mensen op de juiste plaats binnen onze club.”

