Het Algemeen Dagblad weet wat Ajax wil ontvangen voor Silvano Vos

Alex Kroes en Ajax mikken op ‘dubbele cijfers’ voor middenvelder Silvano Vos (19), zo schrijft het Algemeen Dagblad woensdagochtend. De Nederlandse recordkampioen durft de risico's bij een verhuur van de Amsterdammer niet te nemen, waardoor de kans groot is dat Vos zijn jeugdliefde Ajax definitief achter zich laat. In de Johan Cruijff ArenA ligt hij nog tot medio 2028 vast.

Vos debuteerde in april 2023 onder Johnny Heitinga in de hoofdmacht van Ajax. De rechtsbenige controleur kreeg ook de kans onder Maurice Steijn en John van ’t Schip, maar wist nooit écht te overtuigen.

Na 503 minuten, 17 wedstrijden, 0 doelpunten en 0 assists lijkt het hoofdstuk Ajax 1 erop te zitten voor Vos. Nieuwbakken trainer Francesco Farioli heeft de tiener afgelopen maand gewogen, maar is niet onder de indruk.

Journalist Mike Verweij van De Telegraaf kwam maandag met het nieuws dat Vos een van de vier spelers is die per direct mag vertrekken bij Ajax. Het viertal is deze week niet welkom op de training en traint in plaats daarvan met Jong Ajax, het hoogste beloftenelftal van de Amsterdammers.

Owen Wijndal, Borna Sosa, Benjamin Tahirovic en Vos zijn ook niet opgenomen in de wedstrijdselectie voor de uitwedstrijd tegen FK Vojvodina van donderdag in de tweede voorronde van de Europa League.

Te duur

Volgens journalist Johan Inan behoort Vos niet tot de eerste zes middenvelders bij Ajax. De Amsterdammers erkennen zijn talent, maar hebben een andere reden om hem van de hand te doen. “Ajax sluit niet uit dat Vos later nog doorbreekt. Voor nu vindt de club hem te duur om in de beloftenploeg te laten plaatsnemen”, weet Inan.

Een verhuur zit er echter ook niet in. “In een uitleenperiode ziet Ajax grote risico's. Als Vos ook bij een hurende club niet wordt opgesteld, daalt het kapitaal dat hij nu nog vertegenwoordigt gigantisch.” Inan stelt dat Alex Kroes het ijzer wil smeden nu het nog heet is. Transfermarkt schat de marktwaarde van Vos op zo’n 2,5 miljoen euro, maar zeer waarschijnlijk zit er meer in het vat.

Vos zou goed in de markt liggen en Ajax zet dan ook hoog in. “Sven Mislintat zag Atlético Madrid concreet worden, AC Milan flirten en Stade Reims zelfs een bod van zo'n 7 miljoen euro doen. Kroes mikt op de dubbele cijfers, ook omdat veel Europese clubs interesse toonden in de jonge Amsterdammer.”

