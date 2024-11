Jennifer Hermoso, die vorig jaar het wereldnieuws haalde met de 'kusrel' rond toenmalig bondsvoorzitter Luis Rubiales, is buiten de selectie van Spanje gelaten. Bondscoach Montserrat Tomé wijst naar 'teamgeest' als reden. Hermoso, die een hoofdrol speelde in een onlangs verschenen Netflix-documentaire over de 'kusrel', bijt op Instagram fel van zich af. Misa Rodríguez en aanvoerder Irene Paredes, die ook een rol in de documentaire speelden, zijn eveneens buiten de selectie gelaten.

Nadat Spanje in 2023 beslag legde op de wereldtitel, werd Hermoso rondom de festiviteiten op haar mond gekust door Rubiales. De toenmalig bondsvoorzitter claimde dat hij die kus met wederzijdse goedkeuring gaf, maar Hermoso sprak dit later tegen en stelde een 'slachtoffer van agressie' te zijn.

Rubiales kwam hevig onder vuur te liggen en stapte op 10 september 2023 op als bondsvoorzitter van de Spaanse voetbalbond. Eind oktober 2023 kreeg Rubiales een wereldwijde driejarige schorsing opgelegd van de FIFA.

Netflix bracht op 1 november de documentaire 'It's All Over: The Kiss That Changed Spanish Football' uit. Daarin vertellen onder meer Hermoso, Rodríguez, Paredes en sterspelers als Alexia Putellas, Aitana Bonmatí en Olga Carmona over de WK-winst, maar ook over de gebeurtenissen rondom en de nasleep van de 'kusrel' rondom Rubiales.

Nu de eerste wedstrijden sinds de Netflix-release op het programma staan, tegen Zuid-Korea (29 november) en Frankrijk (3 december), heeft Tomé besloten om Hermoso, Rodríguez en Paredes buiten de selectie te laten. Rodríguez en Paredes waren er in de vorige interlandperiode om 'technische redenen' al niet bij.

Spaanse media speculeerden direct dat de Netflix-documentaire een rol speelt bij hun afwezigheid in de selectie en vroegen Tomé daar op de persconferentie naar. “We zitten nu al twee jaar in een uitzonderlijke situatie en toen we begonnen, hadden we heel duidelijk voor ogen wat we als team wilden zijn,” zei de bondscoach.

“Ik wil niet zeggen dat deze spelers (Hermoso, Rodríguez en Paredes, red.) niet geschikt zijn voor de taak, maar ik weet wel precies hoe ik wil dat het team opereert en wat ik graag zie, met deze teamspirit."

Volgens Journalist Antonio Romero van Cadena SER hebben bronnen, die 'heel dicht bij de kleedkamer staan', aan hem bevestigd dat Hermoso en Rodríguez buiten de selectie zijn gelaten wegens 'slecht gedrag' toen zij wisselspelers waren in vorige interlandperiodes. Voor Paredes zou dit niet gelden.

Hermoso plaatste op Instagram Stories een foto van zichzelf met de tekst: 'Verkoop je ziel niet aan de duivel'.