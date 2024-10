Herhaalt de geschiedenis zich? Vitesse huiverig voor onderzoek naar beoogde nieuwe eigenaar Franke

Er bestaat binnen Vitesse ongerustheid over de tijd die het onderzoek naar de beoogde nieuwe eigenaar Guus Franke, zo weet De Telegraaf dinsdag te melden. Een jaar geleden gebeurde hetzelfde met de Amerikaanse zakenman Coley Parry, die uiteindelijk geen toestemming kreeg om Vitesse over te nemen.

Parry werd buiten de deur gehouden omdat hij onvoldoende kon aantonen dat hij over de middelen beschikt om Vitesse te financieren. Hij kon tevens niet bewijzen waar het geld dat reeds in de Arnhemse club was gestopt, vandaan kwam.

Na het afwijzen van Parry kwam Vitesse in financieel zeer zwaar weer terecht. De club kreeg te maken met een miljoenenverlies, puntenaftrek en een naderend faillissement. De club werd op het nippertje gered van de ondergang, al was degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie wel onvermijdelijk geworden.

Parry is nog wel steeds de grootste schuldeiser, met een claim van maar liefst 17 miljoen euro. Franke kwam afgelopen zomer tot een deal met Parry over de betreffende claim. De licentiecommissie heeft bijzondere aandacht voor deze afspraak, want de KNVB wil ten koste van alles voorkomen dat Parry invloed blijft uitoefenen op Vitesse.

Ondertussen blijven Vitesse en Franke met optimisme naar de toekomst kijken. In Arnhem gaat men ervan uit dat de overname van de club door Axiom Partners, het bedrijf van Franke, zal worden goedgekeurd door de licentiecommissie.

Het is echter afwachten of de licentiecommissie groen licht geeft voor de overname van Franke. Op verzoek van de clubs in Nederland is een streng licentiebeleid opgesteld, om zo te voorkomen dat er dubieuze geldstromen door het Nederlandse voetbal gaan stromen.

Mocht Franke akkoord krijgen, dan wacht hem een zware klus in Arnhem. De club uit de Keuken Kampioen Divisie kampt met een schuld van bijna 30 miljoen euro. Daarnaast is het spelen op het tweede niveau in Nederland niet erg aantrekkelijk voor potentiële overnamekandidaten.

Reactie Franke

De Telegraaf vroeg Franke dinsdag om een reactie. ''Ik verwacht op zijn vroegst eind november, begin december uitsluitsel. Dat het zo lang duurt is ontzettend jammer, maar dat is nu eenmaal het proces.'' De beoogde nieuwe eigenaar geef toe dat zijn geduld op de proef wordt gesteld.

''Laat ik het zo zeggen: het is met afstand de raarste overname die ik ooit heb gedaan. Aan de andere kant begrijp ik het ook wel weer, dat de KNVB grondig onderzoek wil doen met in het achterhoofd de zaken die in het verleden bij Vitesse zijn gebeurd. Ik kan wel gefrustreerd zijn, dat ik door een hoepeltje moet springen, maar de situatie is nou eenmaal zo.''