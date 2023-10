Heraclied loopt dubbele beenbreuk op: ‘Wat een schandalig slecht kloteveld’

Vrijdag, 13 oktober 2023 om 16:57 • Wessel Antes • Laatste update: 17:40

John Lammers is woest na de 4-1 oefennederlaag van Heracles Almelo tegen Schalke 04. Niet vanwege de uitslag, wel vanwege het veld waarop het duel werd afgewerkt. De oefenwedstrijd werd gespeeld in het nostalgische Parkstadion, waar de faciliteiten nogal achterhaald zijn. Spits Diego van Oorschot (18) liep uiteindelijk een dubbele beenbreuk op nadat hij bleef hangen in de erbarmelijke grasmat.

In de stromende regen kwam Heracles op een 0-1 voorsprong dankzij aanvaller Lasse Wehmeyer, waarna Schalke de overhand nam. Doelpunten van Bryan Lasme, Simon Terodde, Kenan Karaman en Sebastian Polter zorgden voor een 4-1 tussenstand, toen plots het noodlot toesloeg voor Van Oorschot.

De Almeloër bleef volgens de TC Tubantia met zijn voet in het zachte grasveld hangen, terwijl de rest van zijn lichaam nog in beweging was. Een fractie later lag Van Oorschot schreeuwend op de grond. Teamgenoten en tegenstanders keken expres weg om niets van de zichtbare schade mee te krijgen. De gevolgen: een dubbele beenbreuk en maanden uit de roulatie.

Van Oorschots trainer is kapot van de blessure van zijn pupil, maar ook woest over het veld. “Twee minuten eerder zei Emiel (fysiotherapeut Bolscher, red.) nog dat het een wonder was dat er geen enkels gebroken waren op dit veld. Echt waar. Wat een schandalig slecht veld. Dan kun je wel pinnen onder je schoenen hebben, maar die helpen hierop niets. Het is een kloteveld. En gevaarlijk”, aldus Lammers in gesprek met journalist Ralph Blijlevens.

Via Instagram reageert Van Oorschot zelf strijdvaardig. “Ik heb vandaag een dubbele beenbreuk opgelopen. Ik zorg dat ik beter en sterker terug kom.” Het jeugdproduct kwam tot dusver vijf keer in actie voor Heracles, waarin hij nog niet wist te scoren en geen assists afleverde. In Almelo ligt Van Oorschot nog tot medio 2025 vast.

Heracles - Twente

Ondanks de nederlaag en beenbreuk van Van Oorschot, is Lammers blij dat hij andere jongens in actie heeft gezien. “Sommige spelers hebben het mij makkelijk gemaakt. Met de derby ben ik nog helemaal niet bezig, dit was puur een oefenwedstrijd. Als technische staf zien we de jongens altijd bezig op de trainingen, nu konden ze het in een wedstrijd laten zien.”

Lammers kijkt uit naar de derby, in eigen huis tegen FC Twente. “Volgende week staat er een elftal dat de tegenstander op wil vreten. We gaan er alles aan doen om die wedstrijd in ons eigen stadion te winnen.” De wedstrijd tussen Heracles en Twente wordt op zondag 22 oktober om 14:30 uur afgewerkt.